意嵐示範單位｜653呎三房長方形客飯廳寬敞實用 輕鬆擺放大型家具(多圖有片)｜屯門新盤

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」提供692伙，單位涵蓋開放式至三房。單位由建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates(HBA)主理，單位採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔熱傳播亦能提供出色的隔音效果，締造室內寧靜舒適的居住環境。另外，單位選用日本著名品牌三菱重工冷氣機、Panasonic浴室寶及德國品牌Siemens煤氣煮食爐、七合一微波蒸烤焗爐等，提供明火煮食外亦可享受下廚樂趣。
發展商提供4個示範單位，其中包括第3座18樓A室交樓標準示範單位，為三房一套(獨立廚房)間隔，實用面積653方呎，連39方呎露台及16方呎工作平台，合併成特大的戶外活動空間。全屋貫徹淺木色主調，鋪砌淺木紋地板及選用淨白牆身。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。單位大門採用LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，多種開鎖方式，為住戶提供高私隱度且便捷的生活享受。玄關位置同樣設有收納容量大的鞋櫃及儲物櫃，中空位置可擺放日常生活用品。
單位客飯廳呈長方形設計，空間寬敞實用，住戶可輕鬆放置各種大型傢俬，如擺放8人餐桌及3座位沙發，邀請親朋聚會亦相當足夠。客飯廳以玻璃趟門設計連接室外露台，為屋內提供大量自然光線，延伸室內空間，令客飯廳更顯寬敞明亮。
⇊意嵐示範單位｜第3座18樓A室⇊
睡房和客廳享同座向海景
單位採用長形獨立廚房設計，空間相當寬敞，設置L形淺色雲石紋工作檯面，多人入廚煮食亦得心應手。廚房設備齊全，包括德國品牌 Siemens單頭及雙頭煤氣煮食爐，抽油煙機、七合一微蒸烤焗爐、微波燒烤爐、Whirlpool洗衣乾衣機及雪櫃，更特設Vinvautz酒櫃，方便住戶貯藏心中所愛，獨享尊貴品味的生活空間。工作台備有三腳插座、USB插座及附有砧板的特大洗滌盤，整個廚房善用高樓底設計，設多個收納空間，廚櫃內置各式層板及間隔，方便住戶分類擺放廚具及餐具，節省空間之餘又顯整潔歸一。
睡房1及睡房2間隔相約，房間內設有落地玻璃窗戶，可享與客廳及主人房相同座向的青山灣海景。兩間睡房方正實用，住客可靈活添置不同傢俬。此外，浴室貫徹淺原木色主調，設備齊全包括淋浴間、洗手盆及坐廁、帶燈鏡櫃、毛巾架、置物櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶，體貼照顧住戶日常需求。
主人套房寬敞實用，即使擺放雙人床、衣櫃及梳妝台後空間依然綽綽有餘，主人房設有寬闊的廣角玻璃窗戶，能夠享受與客廳同座向的遼闊景致。主人房浴室為特別設有氣窗的明廁設計，更可連接工作平台以作通風。浴室設備齊全，採用三件頭設計，配備浴缸、洗手盆及坐廁、雙門帶燈鏡櫃、Stiebal Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶。洗手盆下方設有毛巾架及置物櫃，供住戶放置洗滌用品，滿足日常所需。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。