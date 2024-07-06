意嵐示範單位｜653呎三房長方形客飯廳寬敞實用 輕鬆擺放大型家具(多圖有片)｜屯門新盤

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」提供692伙，單位涵蓋開放式至三房。單位由建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates(HBA)主理，單位採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，有效阻隔熱傳播亦能提供出色的隔音效果，締造室內寧靜舒適的居住環境。另外，單位選用日本著名品牌三菱重工冷氣機、Panasonic浴室寶及德國品牌Siemens煤氣煮食爐、七合一微波蒸烤焗爐等，提供明火煮食外亦可享受下廚樂趣。

發展商提供4個示範單位，其中包括第3座18樓A室交樓標準示範單位，為三房一套(獨立廚房)間隔，實用面積653方呎，連39方呎露台及16方呎工作平台，合併成特大的戶外活動空間。全屋貫徹淺木色主調，鋪砌淺木紋地板及選用淨白牆身。單位間隔寬闊實用，切合年輕家庭住客的需要。單位大門採用LOCKLY纖幼智慧電子門鎖，多種開鎖方式，為住戶提供高私隱度且便捷的生活享受。玄關位置同樣設有收納容量大的鞋櫃及儲物櫃，中空位置可擺放日常生活用品。

單位客飯廳呈長方形設計，空間寬敞實用，住戶可輕鬆放置各種大型傢俬，如擺放8人餐桌及3座位沙發，邀請親朋聚會亦相當足夠。客飯廳以玻璃趟門設計連接室外露台，為屋內提供大量自然光線，延伸室內空間，令客飯廳更顯寬敞明亮。