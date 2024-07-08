意嵐開價｜首推139伙 開放式最平184.2萬入場 折實均呎9988元創8年低｜屯門新盤

新盤市場重現「1字頭」入場價！「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(8日)公布首張價單，共139伙，提供最高折扣12%，折實售價由184.2萬元起，折實呎價由8,908元起，折實平均呎價9,988元，為自2016年7月同區「豐連」首批折實平均呎價8,826元後，近8年以來新低。

是次「意嵐」折實入場價低見184.2萬元，對上一個低於此水平新盤、追溯到2014年7月大埔嵐山第I期，當時首批開放式單位折實售價165.41萬元。

發展商旭日：定價屬「黃金西餅價」

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘形容是次定價為「黃金西餅價」，因項目鄰近黃金海岸，希望定價吸引更多「西餅客」入市。他稱，是次定價已參考同區一手及二手樓價，亦考慮到項目的自身優勢，希望能夠吸引年輕人、投資客及用家入市。被問及集團能否獲合理利潤時，他強調是次定價最主要是視乎市況。