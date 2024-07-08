意嵐開價｜首推139伙 開放式最平184.2萬入場 折實均呎9988元創8年低｜屯門新盤

新盤市場重現「1字頭」入場價！「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(8日)公布首張價單，共139伙，提供最高折扣12%，折實售價由184.2萬元起，折實呎價由8,908元起，折實平均呎價9,988元，為自2016年7月同區「豐連」首批折實平均呎價8,826元後，近8年以來新低。
是次「意嵐」折實入場價低見184.2萬元，對上一個低於此水平新盤、追溯到2014年7月大埔嵐山第I期，當時首批開放式單位折實售價165.41萬元。
發展商旭日：定價屬「黃金西餅價」
旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘形容是次定價為「黃金西餅價」，因項目鄰近黃金海岸，希望定價吸引更多「西餅客」入市。他稱，是次定價已參考同區一手及二手樓價，亦考慮到項目的自身優勢，希望能夠吸引年輕人、投資客及用家入市。被問及集團能否獲合理利潤時，他強調是次定價最主要是視乎市況。
「意嵐」首張價單涵蓋72伙開放式、58伙一房及9伙兩房，實用面積由206至444方呎。定價由209.3萬至496.5萬元，呎價介乎10,122元至13,511元。扣除最高折扣12%，折實售價由184.2萬至436.9萬元，折實呎價介乎8,908元至11,889元。
最低售價為5B座8樓K室，實用面積206方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折實呎價8,942元；最低呎價為5A座5樓D室，實用面積444方呎，折實售價395.5萬元，折實呎價8,908元。
周三開放示範單位及收票 目標月內開售
旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，「意嵐」首張價單提供120天現金優惠、180天現金優惠、靈活建築期及優越建築期付款計劃，折扣率分別為12%、11%、8%及6%。此外，發展商宣布樓盤已獲中信銀行(國際)及中國工商銀行(亞洲)承造按揭，預計未來息口走勢會回落。他稱，項目示範單位將於周三(10日)對外開放，並同步收票，目標月內開售。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。