慳電方法｜旅行前拔插頭？專家警告：可能越拔越傷機 隨時更嘥電！

「用完電器拔插頭」是不少香港家庭奉行的慳電金科玉律，尤其在出外旅遊前，更會巡視全屋，將大部分電器的插頭拔走，務求「慳得一蚊得一蚊」並確保家居安全。然而，這個看似精明的傳統習慣，在今天智能家電普及的時代，可能已經過時，甚至會好心做壞事。錯誤地拔掉某些家電的插頭，不但無法節省電費，反而可能加速零件損耗、引致故障，甚至在重新啟動時消耗更多電力，得不償失。 亂拔家電插頭 隨時壞機兼嘥電 美國電器技術專家Tim Hodnicki與台灣工研院的研究均指出，現代家電的設計理念已大不相同。許多大型或智慧型家電在設計時，已將「待機模式」納入考量，其待機功耗極低，卻能執行保護機件、維持設定、進行背景更新或自我診斷等重要任務。頻繁地切斷電源，會中斷這些原廠設定的保護程序，令電器在下次啟動時需要花費更大力氣「重啟」，所消耗的電力隨時比待機模式高出幾倍，更會對內部精密零件造成衝擊。當然，並非所有電器都需長期通電。專家建議，如多士爐、咖啡機、風筒、電暖爐等結構簡單、沒有記憶功能的小型電器，用完後應拔掉插頭，以杜絕潛在的火災風險。

不拔插頭為妙7大類家電 綜合專家的建議，以下幾類家電在非長期不用的情況下，應盡量保持通身電狀態，以確保其性能、壽命和安全。 雪櫃 這是最忌諱斷電的家電。一旦斷電，雪櫃內溫度會迅速回升，不僅令食物腐壞、滋生細菌，構成食安風險；在重新通電後，壓縮機需要以最大功率運轉來降低溫度，這個過程極度耗電，並且會嚴重加劇壓縮機的磨損，大大縮短雪櫃壽命。 生肉、海鮮放雪櫃點處理？4招延長保鮮時間技巧 洗衣機與乾衣機 這類屬於高功率電器，其插頭和插座的設計是為了穩定連接，頻繁拔插會加速金屬接觸點和插座彈簧片的磨損，可能導致接觸不良、過熱甚至燒毀。此外，現代的智能型號內置診斷系統，用以追蹤故障或使用狀況，斷電會導致這些數據遺失。 Wi-Fi路由器與數據機 網絡設備需要24小時穩定運作，才能提供流暢不中斷的網絡服務。頻繁地開關或拔插，會對其內部的電源變壓器造成不必要的壓力，縮短其使用壽命，亦可能導致網絡設定需要重新配置，費時失事。

洗碗機 新一代的洗碗機在待機狀態下耗電量極微，其電子控制面板需要電力來維持時鐘、預設程序等記憶設定。若然斷電，下次使用便要重新設定，部分型號的自我診斷功能亦會受干擾。 內置式焗爐及電磁爐 這類家電通常採用直接配線或高功率專用插座，設計上就是為了長期通電。由於電流負荷高，拔插這類粗大的插頭既不切實際，也可能因操作不當產生火花，構成安全風險。使用面板上的開關來控制才是正確做法。 儲水式或即熱式熱水爐 為了維持水溫穩定，熱水爐的加熱元件會間歇性運作。若經常斷電，會導致水溫大幅波動，每次重新加熱都需要更大的功率，反而加重了加熱元件的負擔，導致更耗電及加速老化。 智能電視、打印機（部份） 越來越多智慧型裝置具備待機保養功能。例如，OLED電視在關機後會自動運行「像素刷新」程序以保養螢幕，斷電會中斷此過程，長遠影響螢幕壽命。噴墨打印機在待機時會定時清洗噴頭，避免墨水乾涸堵塞，一旦斷電就可能面臨昂貴的維修費用。

學懂3招真正安全的慳電之道 與其盲目相信「拔插頭能慳電」，不如學會如何「聰明地用電」。專家提供了幾個既安全又能真正節省能源的實用方法： 掌握正確拔插手勢 當需要拔掉插頭時 (如為小家電或長期不用的電器)，必須緊握插頭的膠質部分將其拔出，切忌直接拉扯電線。拉扯電線極易造成內部銅線斷裂或絕緣層破損，埋下短路、觸電甚至火災的隱患。 善用獨立開關的拖板 對於電視、音響、電腦周邊設備、充電器等非24小時運作的小型電器，可以將它們統一接駁到具備獨立開關的拖板。這樣，只需輕按開關就能一次過切斷待機電源，既方便安全，又可避免頻繁拔插對插頭和插座造成的物理損耗。但切記，雪櫃、冷氣機、乾衣機等高功率電器絕對不能使用拖板。 拖板安全｜避免過載/潮濕等5大保養方法 防止短路超負荷 妥善處理季節性電器 對於冷氣機、抽濕機等只在特定季節使用的電器，在停用期間拔掉插頭是正確的做法。但拔除後，最好使用專用的插頭防塵蓋將其封好，避免灰塵和濕氣積聚在金屬插腳上，以防下次通電時因塵埃導電而引致短路或火花。

