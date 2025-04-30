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地產
2025-04-30 13:14:00

拖板安全｜避免過載/潮濕等5大保養方法 防止短路超負荷｜好裝修

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好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

今時今日大家都是「機不離手」！生活上充滿各種電器，由細小的手機，到大型的冷氣機，只靠家中的電掣位供電？肯定是不夠的！一個耐用、多功能的電器拖板就顯得十分重要！但對於每天使用的拖板，你又有多少認識呢？裝修佬馬上為大家拆解拖板常見故障和保養方法！

每天使用的拖板，損壞的機會其實很高，長期忽視下更可能引致起火等家居危機，避免踏入潛藏的死亡陷阱，立即了解以下的基本拖板故障情況：

1.插座接觸不良

插座接觸不良是最常見的拖板故障，插座內部的金屬接觸面可能因為長期使用而積累了污垢或氧化；長時間承受插頭的插拔而亦可能會彎曲或變形，因此影響拖板插座的接觸，容易令到拖板無法通電或電力不穩定。

2.電線損壞

另一熱門故障就是連結拖板的電線損壞，損壞的原因通常是：被壓壞、拉扯、折斷或老化。很多人習慣將拖板的電線擰曲後收納，電線因長時間受到拉扯而損壞，或者是將拖板電線長時間壓在重物下，再加上電線的自然老化，一旦受損就會導致拖板無法通電。

3.拖板使用過載

太多電器同時連接在一個拖板上，而每個拖板的電流負荷是有限度的，若長期超過了插座的電流負荷力，就會導致過載。另一個令拖板過載的原因就是連接的電器功率過大，電流超過了插座的承載能力。當拖板長期承受過大的負荷，就會導致電器拖板過熱、短路或損壞。

浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖）

電器拖板日常供電給家中不同類型的電器，一定要小心注意和勤加保養！立即教大家5大保養方法，拖板耐用馬上增加一倍！

五招保養電器拖板：

拖板保養方法｜定期檢查

例行檢查拖板的外觀和功能，確保無損壞、無污垢、無捲線等不良狀態。

拖板保養方法｜保持清潔

用乾布定期清潔拖板的灰塵，可以使用柔軟的乾布或者微濕的布擦拭。

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拖板使用過載

拖板使用過載

拖板保養方法｜避免過載

注意高功率設備的使用時間，不建議長時間連接高功率的電器設備。

拖板保養方法｜避免潮濕

避免電器拖板受潮或者曝曬在陽光下，以免導致電器拖板損壞。

拖板保養方法｜避免碰撞

避免電器拖板受到碰撞或者摔落，以免導致內部元件損壞。

5大拖板保養方法

5大拖板保養方法

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

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