房地產科技丨信和集團與華為數字能源簽訂戰略合作備忘錄 助攻PropTech永續發展

華為香港數字能源業務部總經理曹桂策(左二)與信和集團總經理黃敏儀(右二)，簽署戰略合作備忘錄，並由華為亞太地區部總裁林柏楓(左一)、香港華為國際有限公司行政總裁鄧水根(視像出席，屏幕右方)、信和集團集團聯席董事黃永龍(視像出席，屏幕左方)及信和集團創新聯席董事楊孟璋先生(右一)見證。

政府致力實踐未來智慧城市藍圖，並大力推動零碳願景。為響應政府發展及履行社會責任，信和集團(簡稱：信和)早於2020年發布《可持續發展願景 2030》，積極將可持續發展融入業務層面，房地產數碼轉型。

為此，信和昨日在華為「亞太數字創新峰會」上，宣布與華為香港數字能源業務部(簡稱：華為香港數字能源)簽訂數字能源戰略合作備忘錄。憑藉華為香港數字能源於技術創新的優勢及信和對數碼技術發展的重視，共同探索合作機會，推動PropTech房地產科技，為行業提供可持續發展，實現信和《可持續發展願景 2030》的目標。

會上，華為香港數字能源業務部總經理曹桂策與信和集團總經理黃敏儀共同簽署戰略合作備忘錄，並由華為亞太地區部總裁林柏楓、香港華為國際有限公司行政總裁鄧水根、信和集團集團聯席董事黃永龍及信和集團創新聯席董事楊孟璋見證。雙方將計劃成立聯合項目組，共同研究及推進綠色能源、太陽能及儲能一體化、智能充電網絡、下一代數據中心、智慧能源雲、綜合智慧能源體等不同範疇的合作。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，「我們一直與許多志同道合的夥伴合作，共同應對氣候變化，銳意於2050年前實踐淨零碳排放目標。是次跟華為香港數字能源在可持續發展旅程上攜手合作，共同研究於集團旗下物業推展創新數碼技術，為推動房地產科技創新出一分力。」未來，信和與華為香港數字能源將繼續緊密合作，攜手推動香港低碳轉型，向碳中和目標邁進。