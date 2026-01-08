打邊爐電磁爐用完即拔插頭超錯 連接拖板或引致火警（am730製圖）

天氣寒冷，沒有什麼比一家人或三五知己圍坐家中「打邊爐」更高興。電磁爐因其方便快捷，成為許多家庭的火鍋首選。然而，我們有否忽略潛在的家居安全風險？一些看似平常的使用習慣，原來可能是錯誤甚至危險的行為。裝修佬為你拆解使用電磁爐的常見錯誤，提供全面的安全貼士，並附上機電署之前要求禁售的3款電磁爐資料，讓你和家人食得更安心。



電磁爐4大錯誤使用方法 很多人在使用電磁爐時，或會因一時方便或知識不足而犯下一些錯誤，輕則影響爐具壽命，重則可能導致短路或火災。立即檢視一下你是否也犯了以下常見錯誤： 錯誤一：用完立即切斷電源 許多人習慣在打完邊爐後，馬上關機並拔掉插頭，以便盡快清潔。但這其實是大忌。大部分電磁爐內部都設有散熱風扇，在停止加熱後會繼續運作一段時間，以冷卻機身內部高溫的電子零件。如果立即切斷電源，風扇會停止轉動，高溫無法有效散走，長遠會縮短零件壽命，甚至因過熱而損壞。正確做法是待風扇完全停止轉動後，才拔除電源。 錯誤二：使用拖板取電 電磁爐是高功率電器，一般功率可達2000W或以上。香港的拖板額定電流普遍為13A，最大可負載功率約2860W。若將電磁爐與其他電器(如電熱水壺、暖風機) 共用同一拖板，極容易超出負荷，導致拖板或電線過熱，引發火警。最安全的方法是將電磁爐直接插在牆身的獨立插座上使用。

錯誤三：煲身過大過重 打邊爐時人多，大家或會選用較大的鍋具。但要注意，大部分家用電磁爐的微晶面板承重上限約為5公斤 (連同鍋內食物)。若鍋具過重，有可能壓裂面板。一旦面板出現裂痕，火鍋湯汁或水分便有機會滲入機體內部，接觸到帶電零件，造成漏電甚至短路風險。 錯誤四：用水直接沖洗爐面 電磁爐使用後難免沾上油漬，但切勿貪圖方便，直接用水喉沖洗或用濕透的布去抹。水分很容易從散熱口或面板邊緣滲入機內，損壞內部電路板，引發短路。正確的清潔方法，應是待爐面完全冷卻後，用沾有少量中性清潔劑的軟布或海綿擦拭，最後再用乾布抹乾。

電磁爐使用及保養全攻略 除了避免上述錯誤用法，想確保電磁爐安全耐用，以下一系列使用貼士及保養建議亦同樣重要： 使用前「五不」檢查：對於久未使用的電磁爐，開機前應先作基本檢查。台灣電力公司建議的「五不原則」非常實用：面板不破裂、電線不破損、插頭不積灰、散熱孔不阻塞、不共用插座。 確保散熱通風 電磁爐在運作時會產生高熱，必須依賴機身的進風口和出風口散熱。應確保爐身四周留有足夠空間，切勿被桌布或其他雜物堵塞氣孔。 避免鍋內湯水過滿 火鍋時湯水不宜放得太滿，以免沸騰時溢出，不但會燙傷使用者，湯水更有機會滲入機內損壞零件。 爐面切勿放置金屬雜物 除了鍋具，不要將金屬湯勺、罐頭，甚至錫紙等物品放在加熱範圍內，因為電磁感應原理同樣會將其加熱，造成危險。

善用安全鎖功能 現時不少輕觸式設計的電磁爐都設有兒童安全鎖，若家中有小孩，應善用此功能，避免他們誤觸開關。 妥善存放 香港天氣潮濕，電磁爐不使用時，應清潔乾淨並存放在乾爽陰涼的地方，避免零件受潮。

定期使用 任何電器長期閒置都可能導致零件老化，建議每隔一段時間便拿出來使用一下，有助保持機件正常運作。 乾燥上火致暗瘡喉嚨痛 四大貼士助降火

機電署禁售3款電磁爐名單 作為精明的消費者，除了懂得安全使用電器，了解市場上的產品資訊亦十分重要。機電工程署會定期對市面上的表列型號產品進行監察測試，以確保其符合《能源效益（產品標籤）條例》中申報的能源效益及功能表現。 機電署便曾經公布將3款電磁爐型號從表列型號紀錄冊中剔除，並禁止在香港供應，原因是其測試結果未達到相關標準。消費者應留意家中是否正使用以下型號：

