打鐵趁熱｜加推130伙 均呎價$29348 瑜一1C周日晒冷賣210伙

一手市旺，發展商推貨速度加快。由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期即日沽清179伙後，即打鐵趁熱推出第1C期，並於5日內完成上載樓書、開價、加推及公布銷售安排。第1C期昨加推2號價單涉130伙，維持最高15%折扣，折實價1,218.47萬元起，折實平均呎價29,348元；同時落實周日盡推兩張價單共210伙作首輪發售。

該盤首張價單折實平均呎價25,953元，今批高出約13.4%，華懋集團銷售總監封海倫表示，由於今批主要涉及中至高層單位，以及特色單位，故拉高今批單位平均呎價。項目暫已錄得逾4,000票，超額認購約18倍，將於周六截票。

新加推單位包括87伙兩房及43伙三房，實用面積423至934方呎，折實價1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價26,295至35,004元。最低售價單位為5B座2樓B室，實用面積461方呎，兩房連儲物室間隔，折實價1,218.47萬元，呎價26,431元。最低呎價單位為5B座2樓D室，實用面積466方呎，兩房開放式廚房間隔，折實價1,225.36萬元，呎價26,295元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目首輪推售的210伙，已涵蓋兩房至三房所有標準及特色戶型，包括142伙兩房及68伙三房單位，實用面積423至934方呎，折實價1,216.01萬至2,977.04萬元，折實呎價21,850元至35,004元，折實平均呎價28,036元。至於全盤餘下的4伙四房特色單位，計劃稍後以招標形式推售。她續稱，銷售當日將分為大手客及一般客組別，前者提供144伙可供認購，當中必須買1伙三房單位。

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