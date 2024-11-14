打風下小業主蝕賣日出康城及白石角 有入市僅半年即「跳船」｜二手市況

小業主沽貨心切，在熱帶風暴桃芝吹襲下仍照樣成交。大埔白石角及將軍澳日出康城均錄得風球下買賣個案，惟屬蝕讓成交，當中更有入市半年即「跳船」。

市場消息指，白石角雲滙2期8座高層A2室，實用面積約501方呎，兩房連儲物室間隔，向東北，外望內園及海景。單位原開價850萬元放售，據悉原業主一手購入後未曾入住，最後以808萬元沽出，呎價約16,128元。

原業主今年4月中以851萬元購入單位，持貨短短半年，現轉售帳面虧損43萬元，物業期內貶值約5.1%。