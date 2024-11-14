打風下小業主蝕賣日出康城及白石角 有入市僅半年即「跳船」｜二手市況

小業主沽貨心切，在熱帶風暴桃芝吹襲下仍照樣成交。大埔白石角及將軍澳日出康城均錄得風球下買賣個案，惟屬蝕讓成交，當中更有入市半年即「跳船」。
市場消息指，白石角雲滙2期8座高層A2室，實用面積約501方呎，兩房連儲物室間隔，向東北，外望內園及海景。單位原開價850萬元放售，據悉原業主一手購入後未曾入住，最後以808萬元沽出，呎價約16,128元。
原業主今年4月中以851萬元購入單位，持貨短短半年，現轉售帳面虧損43萬元，物業期內貶值約5.1%。
OCEAN MARINI兩房大減價132萬轉手
中原地產將軍澳康城第二分行分區營業經理何文俊表示，日出康城9期OCEAN MARINI第1B座中層B室，實用面積約547方呎，兩房間隔，另設儲物房。單位坐向東南方，擁海景。最初開價940萬元，大幅減價132萬元或14%後，在8號風球前夕以808萬元易手，呎價約14,771元。
何文俊透露，新買家鍾情單位擁海景，議價後感十分吸引，考慮片刻決定趕於掛8號風球前入市作新居之用。據了解，原業主於2020年以933.6萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉售帳面蝕125.6萬元，物業期內跌價約13.5%。何文俊補充，OCEAN MARINI本月迄今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約14,521元。