投資者睇中荃灣逾半世紀舊樓 撤辣後入市短炒速賺28萬｜二手市況

樓市全面撤辣後二手交投反彈強勁，投資者亦趁機短炒圖利，當中平價舊樓受到追捧。樓齡逾60年的荃灣楊屋道石碧新村新近錄得一宗二手成交，一個高層單位以446萬元易手，值得留意，上手業主於今年3月、即樓市撤辣後以418萬元入市，即持貨僅4個月轉手帳賺28萬元離場。

資料顯示，是次成交為石碧新村B座高層單位，實用面積約615方呎，以446萬元沽出，呎價約7,252元。原業主於今年3月以418萬元買入單位，直至上月初正式收樓後，隨即放售單位，持貨僅4個月，現轉售帳面賺28萬元，物業期內升值約7%。據悉，新買家的登記英文姓名為普通話拼音。