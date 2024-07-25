投資者睇中荃灣逾半世紀舊樓 撤辣後入市短炒速賺28萬｜二手市況

樓市全面撤辣後二手交投反彈強勁，投資者亦趁機短炒圖利，當中平價舊樓受到追捧。樓齡逾60年的荃灣楊屋道石碧新村新近錄得一宗二手成交，一個高層單位以446萬元易手，值得留意，上手業主於今年3月、即樓市撤辣後以418萬元入市，即持貨僅4個月轉手帳賺28萬元離場。
資料顯示，是次成交為石碧新村B座高層單位，實用面積約615方呎，以446萬元沽出，呎價約7,252元。原業主於今年3月以418萬元買入單位，直至上月初正式收樓後，隨即放售單位，持貨僅4個月，現轉售帳面賺28萬元，物業期內升值約7%。據悉，新買家的登記英文姓名為普通話拼音。
參考屋苑對上一宗二手成交，為A座高層單位，實用面積同約615方呎，本月以458萬元售出，呎價約7,447元。資料顯示，屋苑今年錄得8宗二手成交，成交價介乎400萬至458萬元，反映是次成交屬市價水平。
⇊荃灣石碧新村⇊
屬本港少數分布於大廈中「城中村」
石碧新村位於荃灣市中心鹹田街75號，1961年1月入伙，樓齡達63年，共有4期涉及32座，提供119伙，單位實用面積由147至615方呎。該盤又稱「石壁遷置村」，屬香港少數分布於大廈中的「城中村」，當時作為安置原居於大嶼山石壁山谷中村落的村民。石碧新村的樓宇全部皆為「一」字型單邊設計，樓高5層，原有6座住宅大樓，其中2座被收購後建成康睦庭園，故現只剩下4座。
石碧新村鄰近楊屋道街市，附近亦有Plaza88、荃新天地商場、荃灣千色匯等，生活配套完善；樓下有小巴往來葵興，楊屋道及沙咀道亦有不少巴士路綫提供服務。據記者實地所見，樓宇外牆頗為殘舊，且不設升降機，出入相對不便；但因地點及配套成熟，具有一定的重建價值，相信是吸引投資者入市原因之一。