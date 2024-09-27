折實均呎$8494見11年新低 元朗尚柏首推50伙 242萬入場

「尚柏」作為減息後第二個開價的全新盤，繼續採取低價策略。首張價單包括40伙一房及10伙兩房，實用面積265至488方呎，折實價242.91萬至460.32萬元，折實呎價8,614至10,663元；首批全數一房單位折實價低於300萬元。入場單位為1樓J室一房，實用面積282方呎。

元朗新盤開價返回11年前！麗新發展(488)旗下現樓「尚柏」昨首推50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，提供最高折扣13%，折實價242.91萬元，折實平均呎價9,278元，是繼2013年溱柏折實均呎8,494元後同區11年新低；發展商指若將地價加建築成本，首批要「見血」。

為首批單位買家繳付印花稅

麗新發展高級副總裁潘銳民形容首批單位為「新盤見底價」，料重返約10年前水平，定價參考附近二手成交價。他稱，若以當日買入的地價加上建築成本，目前可謂「見血價」，但強調「發展商唔係做一單生意，不會因應一個盤就話蝕本」，但直言首批單位售價較成本存在折讓。另外，發展商會為首批單位買家繳付印花稅。項目即日起收票，現樓示範單位已對外開放，最快下周進行首輪銷售。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩指，「尚柏」首批單位創元朗區新盤約10年來入場價及均價新低，區內40年樓齡的舊樓及洋樓現時造價亦要約300萬元；且預計項目租金回報可達6厘水平，相信可吸引投資客。

