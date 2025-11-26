持貨逾50年中環利源西街地舖矜罕放售 意向價2500萬｜商舖市況

政府積極推動盛事經濟，大力提振本港旅遊業增長，訪港旅客人數亦持續上升，據旅遊發展局最新數據指出，今年首三季訪港旅客錄得逾3,600萬人次，按年增長12%。近期有多個大型項目在中環海濱舉行，帶動中環區一線街道消費人流。新近有長情業主趁勢放售旗下位於中環利源西街地舖物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約2,500萬元，呎價約15,206元，將以交吉形式易手。

中原(工商舖)商舖部高級資深分區營業董事鄧振豪表示，是次放售物業位於中環利源西街25號地舖連入則閣，地舖及入則閣建築面積分別約822方呎，涉及總面積約1,644方呎。業主持貨50餘年，早年購入該舖位一直作自用，退休後則轉由親戚租用。