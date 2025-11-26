持貨逾50年中環利源西街地舖矜罕放售 意向價2500萬｜商舖市況

政府積極推動盛事經濟，大力提振本港旅遊業增長，訪港旅客人數亦持續上升，據旅遊發展局最新數據指出，今年首三季訪港旅客錄得逾3,600萬人次，按年增長12%。近期有多個大型項目在中環海濱舉行，帶動中環區一線街道消費人流。新近有長情業主趁勢放售旗下位於中環利源西街地舖物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約2,500萬元，呎價約15,206元，將以交吉形式易手。
中原(工商舖)商舖部高級資深分區營業董事鄧振豪表示，是次放售物業位於中環利源西街25號地舖連入則閣，地舖及入則閣建築面積分別約822方呎，涉及總面積約1,644方呎。業主持貨50餘年，早年購入該舖位一直作自用，退休後則轉由親戚租用。
鄧振豪補充，是次放售物業坐落於中環核心位置，與中環港鐵站C出口近在咫尺，僅約3分鐘步程；舖位四正實用，門寬約15呎(連半梯)，位置開揚，靠近德輔道中電車路，平日及假期皆人流暢旺。此外，利源西街作為中環知名步行街之一，早年以販售布匹、手錶及衣履鞋襪的零售店舖為主，近年街道的商戶組合經歷轉變，有多間食肆及生活超市落戶，商戶組合更多元化，而是次放售舖位亦適合各式零售行業進駐。
鄧振豪指出，利源西街商舖業主一向較為惜售，市場亦較少錄得成交，最近一宗同街舖位買賣成交要追溯至2017年12月，涉及毗鄰的21號地下及閣樓，建築面積約2,000方呎，以約4,200萬成交，折合呎價約2.1萬元。鄧氏認為，是次放售物業地理位置優越，業主叫價亦相當有誠意，物業升值空間較大，屬中環區內罕見的優質放盤。此外，同街的地舖業主放售意慾不大，是次放售實屬難得機會，相信可獲不少實力用家及投資者垂青。