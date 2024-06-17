指標商廈差餉租值較高位累跌25% 有3大甲廈跌幅超過33%｜商廈市況

本港甲級商廈租金持續受衝擊，指標商廈差餉租值，較高位累積跌逾25%，當中中環中心、長江中心及會展中心租金跌幅更超過33%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，選取34個頂級及甲級指標寫字樓的差餉租值統計，2023年整體寫字樓的租值按年跌2.1%，跌幅收窄，但連跌4年，顯示經濟環境疲弱及空置率高企，寫字樓租務市況持續下調。當中頂級寫字樓按年跌2.4%，甲級寫字樓跌1.6%。雖然去年頂級寫字樓租值跌幅高於大市，但比2019年高位只回落23.6%，較甲級跌27.9%及整體跌25.3%為小，顯示頂級寫字樓仍相對較優。不過，中環中心、長江集團中心及會議展覽中心近4年的租值跌幅最明顯，高達三成三以上。由於寫字樓供應過剩，估計短期整體租值下行趨勢不變。
在8個頂級指標寫字樓中，2023年的租值有「5跌3升」，其中以長江集團中心的租值跌幅最顯著，按年跌10.9%，以致比2019年高位下跌超過三成，達33.4%。至於太古廣場1期及2期於2023年租值，分別按年跌10%及8.6%，較2019年高位跌29%及29.3%，原因與同區有The Henderson及長江集團中心二期等全新落成寫字樓影響所致。此外，置地廣場、國際金融中心、太古廣場3期、環球貿易廣場及交易廣場的租值，按年變化相對輕微，變幅均在正負3%以內，而上述物業比2019年高位全部跌約兩成左右。
九龍甲廈租值止跌回升
以26個甲級指標寫字樓計，2023年港島租值按年跌2.2%，兼連跌4年，而九龍租值則止跌回升0.8%，導致港島租值比2019年跌近三成，錄29.3%，九龍近4年卻只錄21.8%跌幅。除金鐘租值有輕微升幅外，中環、上環及灣仔於2023年租值，分別按年跌3.6%、3.4%及3%，相信是受部分外資企業撤離，以及有公司遷往非核心商業區所影響。至於尖沙咀東部及西部的租值，分別按年升0.05%及2.6%。
港島區甲廈租值跌得勁
在甲級指標寫字樓中，2023年的租值有「12跌9升及5個不變」，當中租值按年跌幅較多的包括鷹君中心跌10.0%，南洋中心跌9.9%，中環中心跌7.0%，港晶中心跌4.5%及鐵路大廈跌4.5%。另外，近4年租值跌幅較高的有中環中心、會議展覽中心及力寶中心，分別累跌36%、33.2%及31.4%；信德中心、美國銀行中心、鷹君中心及遠東金融中心的租值，亦比2019年跌約三成，而以上7個甲級寫字樓全部均位於港島區。
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