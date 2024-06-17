指標商廈差餉租值較高位累跌25% 有3大甲廈跌幅超過33%｜商廈市況

本港甲級商廈租金持續受衝擊，指標商廈差餉租值，較高位累積跌逾25%，當中中環中心、長江中心及會展中心租金跌幅更超過33%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，選取34個頂級及甲級指標寫字樓的差餉租值統計，2023年整體寫字樓的租值按年跌2.1%，跌幅收窄，但連跌4年，顯示經濟環境疲弱及空置率高企，寫字樓租務市況持續下調。當中頂級寫字樓按年跌2.4%，甲級寫字樓跌1.6%。雖然去年頂級寫字樓租值跌幅高於大市，但比2019年高位只回落23.6%，較甲級跌27.9%及整體跌25.3%為小，顯示頂級寫字樓仍相對較優。不過，中環中心、長江集團中心及會議展覽中心近4年的租值跌幅最明顯，高達三成三以上。由於寫字樓供應過剩，估計短期整體租值下行趨勢不變。

在8個頂級指標寫字樓中，2023年的租值有「5跌3升」，其中以長江集團中心的租值跌幅最顯著，按年跌10.9%，以致比2019年高位下跌超過三成，達33.4%。至於太古廣場1期及2期於2023年租值，分別按年跌10%及8.6%，較2019年高位跌29%及29.3%，原因與同區有The Henderson及長江集團中心二期等全新落成寫字樓影響所致。此外，置地廣場、國際金融中心、太古廣場3期、環球貿易廣場及交易廣場的租值，按年變化相對輕微，變幅均在正負3%以內，而上述物業比2019年高位全部跌約兩成左右。