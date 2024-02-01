按揭風險｜負資產倍升至2.5萬 19年高 業界指實際宗數多五成

金管局公布去年第四季末負資產住宅按揭貸款由第三季末的11,123宗，急升1.4萬宗或1.2倍，至第四季末的25,163宗，創近2004年第三季末後逾19年來新高。金管局指銀行按揭業務風險仍可控，惟有業界人士指倘計及二按及財務公司個案，估計負資產數字將較公布的多出50%。 金額逾千億廿年最多 拖欠率0.03% 負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第三季末的593億元，增加至上季末1,313億元，金額創逾20年新高。貸款中無抵押部分的金額，由第三季末的20億元，增至第四季末的73億元；至於第四季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率，由第三季末的0.02%，輕微上升至第四季末的0.03%。

金管局指，上季負資產顯著上升主要是因為住宅樓價去年第三季按季下跌5.2%後，第四季再挫5.2%。該局指，個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。由於按保對申請人的還款能力有嚴謹要求，而目前按保計劃下的貸款最新拖欠比率較銀行業整體按揭貸款的拖欠比率、即上月底的0.08%更低，顯示計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。 陳永傑：二按轉按困難 斷供趨嚴重 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，若計及財務公司及第二按揭的相關宗數，相信負資產數字將較公布的多出50%。他指，據中原城市領先指數，二手樓價已較歷史高位下調逾20%，負資產宗數增加是可見的預期，惟在金管局嚴格壓力測試下，於樓價高峰期時，不少買家只好投向財務公司承造二按，現時樓價下調，估價不足令轉按難上加難，斷供情況日趨嚴重，銀主盤亦因而湧現。若樓價繼續下調，負資產及銀主盤將不斷增加。

他估計，若樓價跌逾三成，負資產宗數或直衝10萬宗，屆時將衝擊香港金融體系，因此再次呼籲政府全面「撤辣」，以免樓價出現斷崖式下跌，若情況持續惡化，相信屆時撤辣亦為時已晚，或須仿傚2002年推出的「孫九招」救市方案。 王美鳳指難與2003年相提並論 中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓價高位跌穿兩成界線，令近年一些較新造的高成數按揭除了九成按揭，亦包括八成按揭用家列入負資產類別。不過她指，2003年負資產逾10萬宗屬歷史高峰期，當時失業率達8%，負資產拖欠比率逾2%，與目前失業率及拖欠率維持低水平不能相提並論。