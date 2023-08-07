挑戰票王｜親海駅II三日收逾1萬票 近2年最勁新盤 超額25倍

資料顯示，對上於3日內累收逾萬票的全新盤，則要追溯至2021年10月的中洲置業火炭「星凱．堤岸」，當時3日內累收約1.3萬票，意味「親海駅II」成為近2年來、首3日首輪收票最勁新盤，低價策略顯然奏效！

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」首張價單低價出擊震撼市場，成功搶盡焦點，並掀起準買家入票潮。該盤自上周六(5日)接受認購登記，市場消息指，迄今僅3日已累收逾1萬票，以現時已推出3張價單共382伙計，超額認購逾25倍。

4 日內推 3 張價單共 382 伙 強調原價加推

「親海駅II」上周四(3日)推出首張價單132伙，折實售價由290萬元起，為市區新盤4年最平，折實平均呎價14,997元，更創近7年最低。長實執行董事趙國雄以「平爆價」形容今次開價，但「仍有少少利潤」，又指發展商有責任「不賺盡」以解決住屋問題，而項目名稱有「駅」字，亦有助市民上車及轉車的意思；又稱「一陣間實有人喊，代理聽到價錢就開心到喊，老闆聽到價錢就傷心到喊！」

長實於昨日(6日)加推「親海駅II」第2號價單，涉及122伙，折實售價由294萬元起，折實平均呎價15,063元；至今日(7日)再加推第3號價單，涉及128伙，折實售價由290萬元起，整批折實平均呎價14,806元，與首張價單相比再低約1.3%。趙國雄透露，「親海駅II」在首輪銷售前會繼續原價加推。

營業部首席經理郭子威指出，若市場氣氛持續熾熱，項目不排除再度加推單位應市，最快周內進行首輪銷售。該盤自迄今已推出382伙，佔該期單位總數658伙近六成。