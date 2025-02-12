接管人放售尖沙咀星光行維港海景寫字樓 意向價7080萬｜商廈市況

星光行過去的供應或成交大多為細單位，景觀亦以樓景為主。(世邦魏理仕提供)

星光行於1969年落成，為尖沙咀區內傳統甲級商廈，地理位置優越，附近交通配套齊全，完善連接海港城等大型商場。星光行供應一向以小型單位為主導，大面積單位供應稀少，是次出售單位位於5樓506至512單位，建築面積約5,991方呎，為星光行中罕有的大面積單位。物業可享有維多利亞港全海景觀及標誌性的尖沙咀鐘樓景觀，樓面方正，有約八成高實用率，加上出入口正對升降機大堂，是星光行中罕有的優質放盤。

自市場開始踏入減息周期，可見寫字樓物業於去年下半年轉趨活躍，不同類型的用家亦把握機會購入物業作長線自用用途，區內成交以香港城市大學購買尖東明輝中心物業最為矚目，其他成交不乏商會及聯會購置商廈樓層作會址之用。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，星光行過去的供應或成交大多為細單位，景觀亦以樓景為主。相比之下，是次受接管人委託出售的單位絕對是優質物業，無論是單位格局、景觀、正對升機大堂方面也擁有明顯優勢，適合不同類型的用家包括中小型企業、教育及宗教團體、商會及聯會等。