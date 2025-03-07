推優惠88萬買開放式 上然開價同區11年最平 入場238萬

上然三房或四房買家同時加購開放式，開放式折實價低見88萬元。(鍾式明攝)

財政預算案推印花稅新措施後，細價新盤搶閘。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期昨開價，涉81伙，折實均呎11,036元，折實價238萬元起，折實呎價9,193元起。代理指，上然開價是2014年嵐山後區內首張價單中約11年來新低，料可一Q清枱。

上然首張價單包括8伙開放式，30伙一房，35伙兩房，6伙三房及2伙四房，實用面積介乎239至873方呎。發展商提供5種付款方式，扣除最高折扣16%後，折實價238萬至1,014.2萬元，折實呎價介乎9,193元至12,568元。

三四房買家可低價加購開放式

值得留意是，發展商新增一「家」一計劃，三房或四房買家同時加購指定開放式單位，可以享受額外折扣，開放式折實價低見88萬元，平均呎價僅約3,500元。