推優惠88萬買開放式 上然開價同區11年最平 入場238萬

財政預算案推印花稅新措施後，細價新盤搶閘。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期昨開價，涉81伙，折實均呎11,036元，折實價238萬元起，折實呎價9,193元起。代理指，上然開價是2014年嵐山後區內首張價單中約11年來新低，料可一Q清枱。
上然首張價單包括8伙開放式，30伙一房，35伙兩房，6伙三房及2伙四房，實用面積介乎239至873方呎。發展商提供5種付款方式，扣除最高折扣16%後，折實價238萬至1,014.2萬元，折實呎價介乎9,193元至12,568元。
三四房買家可低價加購開放式
值得留意是，發展商新增一「家」一計劃，三房或四房買家同時加購指定開放式單位，可以享受額外折扣，開放式折實價低見88萬元，平均呎價僅約3,500元。
萬科香港董事總經理周銘禧指，價錢參考東鐵沿線大型新盤及市況，較同區二手樓價有折讓，由於大埔區少有大型盤供應，冀吸引首次置業、升級客及分支家庭客等，後續加推有提價空間。
41伙受惠印花稅新措施 料可一Q清
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上然首批折實平均呎價較大埔白石角二手呎價低近兩成，亦是區內一手新盤首張價單自2014年嵐山後約11年新低價。他又指，項目約41伙可受惠新一份財政預算案調整印花稅至100元門檻，料可吸引大批上車客進駐，而在財案效應下，近期已有4個新盤首批單位於開售當日一Q清枱，預計上然亦不例外。
海盈山加推45伙 入場價千萬
另外，由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨加推第5號價單，涉及45伙。發展商同時上載銷售安排，於下周一(10日)起以先到先得形式發售73伙，及招標形式發售32伙。
是次45伙包括16個兩房開放式廚房、16個兩房連士多房及13個兩房一套連士多房，實用面積505至678方呎，扣除最高22%折扣後及提前成交0.5%現金回贈，折實價1,038.35萬至2,170.6萬元，折實呎價由20,561元至32,015元。