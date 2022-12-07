換樓客趁樓價回落買三房！綠楊新邨及大埔中心同減價50萬即有承接

最近大市有回暖跡象，不少換樓客見樓價已回到多年前水平，紛紛湧入市。

綠楊新邨本月暫錄 3 宗成交

中原地產王春江表示，荃灣綠楊新邨K座中層08室，實用面積約582方呎，三房間隔，享公園景及山景，景致開揚。原開價720萬元，最終累減50萬元或近7%，至670萬元沽出，較銀行估價681萬元，低約1.6%；呎價約11,512元。

王春江透露，買家為同區換樓客，一直有留意綠楊新邨三房單位，見近期樓價已跌至吸引水平，遂積極覓盤換樓，上址裝修新淨，一睇即中，立即還價入市。原業主於2013年1月以485萬元購入單位，持貨9年轉售，帳面獲利185萬元或約38%。

王春江補充，綠楊新邨上月錄得14宗成交，平均實用呎價約12,100元，筍盤迅速消化。本月議價空間稍為收窄，造價略為回升，本月暫錄3宗成交，實用呎價約11,952元。