搶盡焦點｜兩日速收5000票 親海駅II原價加推 最平294萬

「親海駅II」上周四以「平爆價」首推132伙，開放式至兩房戶提供最高18%折扣，三房戶提供最高19%折扣，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來最低。過去周末兩日均有大批準買家於項目位於尖沙咀的售樓處排隊等候參觀示範單位。

以近7年來市區最平新盤搶盡市場焦點的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」，昨加推2號價單共122伙，折實價294.4萬元入場，折實平均呎價15,063元，發展商指屬原價加推。項目上周六起收票，兩日累收逾5,000票，以首兩張價單共254伙計，超額逾18倍。

趙國雄：首輪銷售前續原價加推

該盤新加推單位包括7伙開放式、72伙一房、35伙兩房，以及8伙三房，實用面積210至718方呎。單位折實價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元。入場單位為第2A座2樓K室，實用面積210方呎開放式戶，呎價14,018元。

執行董事趙國雄指，集團對項目的市場反應感滿意，相信是市民可接受的價錢水平，並透露在首輪銷售前，項目有機會再加推單位，強調繼續為原價加推，市場估計於周末開賣。

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