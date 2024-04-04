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地產
2024-04-04 08:00:00

撈底潮｜中原3月促成二手買賣宗數創2年半新高 嘉湖山莊遲買一個月貴75萬

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撈底潮｜中原3月促成二手買賣宗數創2年半新高 嘉湖山莊遲買一個月貴75萬

撈底潮｜中原3月促成二手買賣宗數創2年半新高 嘉湖山莊遲買一個月貴75萬

政府全面撤銷樓市辣稅及取消壓力測試後，全城隨即爆發「撈底潮」，其中撤辣後二手交投反彈近兩倍，帶動樓價調頭向上。中原城市領先指數CCL已連升兩個星期，累升近2%；單計上周升幅已達1.36%，是去年3月後最大升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然撤辣後樓價錄得輕微上升，但目前樓價比起20218月歷史高位，仍低近24%，中國人傳統觀念是「寧買當頭起」，不少市民覺得「早買有着數」，趁目前樓價仍處逾7年低位而加快入市，導致近期平盤被快速消化。

早買有着數的例子隨處可見，其中天水圍嘉湖山莊3月份成交量多達74宗，較2月份的20宗，大增2.7倍；平均成交呎價亦由27,685元，升至3月份的8,634元，樓價單月反彈12%。撤辣前和撤辣後入市，樓價差天共地。例如嘉湖山莊75座低層E室，屬實用面積約446方呎兩房單位，2月初以315萬元成交，呎價約7,063元；同座另一個中層E室單位，面積相同，324日以390萬元賣出，呎價約8,744元；兩個單位只是相差七層，但入市時間相差一個多月，樓價賣貴75萬元或近24%，進一步引證市民擔心「遲買更貴」的心態。由於政府已取消所有辣招，包括設兩年禁售期的額外印花稅(SSD)，如買家屬短炒，帳面即賺兩成離場。

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各區引發「撈底潮」，帶動二手樓市價量齊升。據中原地產統計，3月份十大屋苑錄得368宗成交，較2月份的118宗大幅增加2.1倍，創近3年新高，有7個屋苑樓價錄得升幅，部分「跌過龍」屋苑，反彈力最勁。

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中原住宅部3月份促成逾1,400宗二手買賣，按月升近兩倍，創逾2年半新高，是去年3月以來首次重上1,000宗水平。以中原地產在二手市場的佔有率超過三成計算，粗略估計3月份全港錄得近5,000宗二手成交，料屬20217月錄得5,088宗二手登記後的最高。

將軍澳區交投最旺

根據中原住宅部3月份(截至28)簽成的二手買賣個案作分析，首5個成交量最活躍的地區，第一位是將軍澳，雖然日出康城大型新盤「SEASONS PLACE」低價開售，但該區仍錄得123宗二手成交，按月升1.3倍；其後為元朗錄得86宗、荃灣錄得78宗、屯門錄得67宗，以及上水/粉嶺/古洞錄得53宗。

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至於升幅最大的地區為長沙灣西，上月錄得23宗成交，對比2月份僅錄2宗，急升10.5倍；堅尼地城/西營盤升幅亦近7倍。而北角/炮台山以及北角半山，升幅均為6倍。另外，2月份有多個地區出現「零成交」，但撤辣後陸續破蛋，其中觀塘上月錄得12宗，而凱滙佔3宗。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

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