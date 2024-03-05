撤辣之後｜會德豐旗下新盤累售14伙 KOKO HILLS頂層特色戶2583萬沽｜新盤成交

樓市全面撤辣後，新盤交投活躍。會德豐地產表示，旗下啟德「MONACO MARINE」及藍田「KOKO MARE」推出的最新限時優惠，市場反應熱烈，加上港府宣布全面「撤辣」，周一(4日)單日已促成3宗買賣，單位售價均超過1,000萬元。由撤辣措施實施迄今，累計已促成14宗成交。另外，自集團於去年底推出「置優越1088付款計劃」，已錄得共53宗成交。

周一售出的3伙，包括「KOKO HILLS」3座25樓G室，戶型屬三房一套梗廚單位連天台，實用面積1,068方呎，連876方呎天台，成交價2,583萬元，呎價24,185元。據悉，買家認為項目位置較清幽怡人，且單位面積寬敞及間隔實用，故購入單位自住。