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地產
2024-03-05 07:30:00

撤辣之後｜會德豐旗下新盤累售14伙 KOKO HILLS頂層特色戶2583萬沽｜新盤成交

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撤辣之後｜會德豐旗下新盤累售14伙 KOKO HILLS頂層特色戶2583萬沽｜新盤成交

「KOKO HILLS」連天台戶以2,583萬元成交，呎價24,185元。(資料圖片)

樓市全面撤辣後，新盤交投活躍。會德豐地產表示，旗下啟德「MONACO MARINE」及藍田「KOKO MARE」推出的最新限時優惠，市場反應熱烈，加上港府宣布全面「撤辣」，周一(4)單日已促成3宗買賣，單位售價均超過1,000萬元。由撤辣措施實施迄今，累計已促成14宗成交。另外，自集團於去年底推出「置優越1088付款計劃」，已錄得共53宗成交。

周一售出的3伙，包括「KOKO HILLS325G室，戶型屬三房一套梗廚單位連天台，實用面積1,068方呎，連876方呎天台，成交價2,583萬元，呎價24,185元。據悉，買家認為項目位置較清幽怡人，且單位面積寬敞及間隔實用，故購入單位自住。

即睇藍田新盤KOKO HILLS最新資訊 (House730)

另一宗為「MONACO MARINE」低座A2A室，實用面積596方呎，屬三房開放式廚房間隔，成交價1,498.1萬元，呎價25,136元。據悉，買家比較香港不同樓盤接近一年，適逢政府宣布全面撤辣，降低入市成本，亦喜歡低座A座內園景色及集團樓盤質素，故購入單位作自住。

即睇啟德MONACO MARINE最新資訊 (House730)

撤辣之後｜會德豐旗下新盤累售14伙 KOKO HILLS頂層特色戶2583萬沽｜新盤成交

「MONACO」兩房單位獲買家購入作投資用途。(資料圖片)

投資客斥1017萬購MONACO兩房

餘下一宗成啟德「MONACO2B8G室，實用面積441方呎，兩房開放式廚房間隔，以1,017萬元售出，呎價約23,061元。據了解，買家受「1088優惠計劃」及撤辣措施所吸引，亦鍾情單位的開揚景色，有見其為該座最後1伙，便趕快購入單位作投資用途。

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