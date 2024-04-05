撤辣之後｜3月新盤撻訂個案破百宗創11年單月新高 黃竹坑站淪重災區

2月底樓市全面撤辣後，新盤成交氣氛轉好，發展商加快去貨，陸續以低價推盤應市，不少早前摸頂入市買家紛紛選擇撻訂離場。據本報統計，上月錄得最少108宗取消交易個案，屬2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後的單月新高，同時較上月的13宗撻訂個案大漲逾7倍。當中以嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」佔25宗最多，大部分屬「撻大訂」個案，全數於2021年9月入市，原先成交價介乎約1,145萬至約5,888萬元。

該批單位總成交金額近5.7億元，眾買家撻訂離場，損失約樓價5%至10%的訂金，料合共遭殺訂約4,966.07萬元。損失最傷為1A座21樓A室，該單位實用面積1,299方呎，屬四房間隔，原於2021年9月以5,888.8萬元成交，惟買家於上月19日放棄交易，損失成交價10%訂金達588萬元。

晉環撻 10 伙最多損失 323 萬

同屬黃竹坑站上蓋、路勁地產牽頭發展的港島南岸第1期「晉環」3月亦錄得10宗撻訂個案，該批成交價介乎1,218.4萬至3,230.7萬元，總成交金額逾1.9億元，眾買家料合共損失約1,908萬元。

當中最高成交單位為1B座37樓A室，實用面積919方呎，屬三房間隔，原於2021年5月以3,230.7萬元售出，惟最新顯示於上月20日終止交易，意味買家撻訂離場，遭沒收樓價10%訂金約323萬元。