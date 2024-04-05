撤辣之後｜3月新盤撻訂個案破百宗創11年單月新高 黃竹坑站淪重災區

2月底樓市全面撤辣後，新盤成交氣氛轉好，發展商加快去貨，陸續以低價推盤應市，不少早前摸頂入市買家紛紛選擇撻訂離場。據本報統計，上月錄得最少108宗取消交易個案，屬2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後的單月新高，同時較上月的13宗撻訂個案大漲逾7倍。當中以嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」佔25宗最多，大部分屬「撻大訂」個案，全數於2021年9月入市，原先成交價介乎約1,145萬至約5,888萬元。
該批單位總成交金額近5.7億元，眾買家撻訂離場，損失約樓價5%至10%的訂金，料合共遭殺訂約4,966.07萬元。損失最傷為1A座21樓A室，該單位實用面積1,299方呎，屬四房間隔，原於2021年9月以5,888.8萬元成交，惟買家於上月19日放棄交易，損失成交價10%訂金達588萬元。
晉環撻10伙最多損失323萬
同屬黃竹坑站上蓋、路勁地產牽頭發展的港島南岸第1期「晉環」3月亦錄得10宗撻訂個案，該批成交價介乎1,218.4萬至3,230.7萬元，總成交金額逾1.9億元，眾買家料合共損失約1,908萬元。
當中最高成交單位為1B座37樓A室，實用面積919方呎，屬三房間隔，原於2021年5月以3,230.7萬元售出，惟最新顯示於上月20日終止交易，意味買家撻訂離場，遭沒收樓價10%訂金約323萬元。
加多利峯複式四房買家遭殺訂1600萬
至於上月撻訂損失金額最大宗屬大鴻輝興業旗下何文田「加多利峯」，錄得1宗複式單位終止交易個案，單位為28及29樓複式A室，實用面積2,141方呎，屬四房間隔，連862方呎天台。原於2019年3月連車位以8,000萬元錄雙破頂成交，惟最新顯示於3月18日終止交易，買家當時享先住後付，現取消交易料遭沒收20%訂金，涉資1,600萬元。
維港滙2買家月內棄購
信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍現樓新盤「維港滙」於3月共撻13伙，成交價介乎711萬至4,420萬元，涉及成交金額約2億元，眾買家料合共損失約1,244.62萬元。
當中2伙屬3月內入市即縮沙個案，涉及單位為「維港滙II」第1座5樓B室，四房間隔，實用面積1,432方呎，及第3B座12樓C室，兩房間隔，實用面積492方呎，分別以4,420萬元及1,142.82萬元售出，惟最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味2買家均已撻訂離場，各遭沒收221萬元及57.14萬元。
ONE SOHO單日連撻8宗
由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」上月錄得單日連撻8宗，單位成交價由581.97萬至974.7萬元，涉及總成交金額約6,147.66萬元，眾買家均於3月12日終止交易，料損失樓價5%至15%訂金，合共遭沒收約697.8萬元。
此外，3月還錄得五礦地產(230)油塘新盤「蔚藍東岸」、王新興集團旗下九龍灣「泰峯」、鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」及星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」等新盤撻訂個案。