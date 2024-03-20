撤辣後交投加快 嘉湖山莊、映灣園本月成交量同創新高｜二手市況

映灣園本月暫錄 25 宗成交 近兩年單月新高

除了嘉湖山莊交投大增，東涌指標屋苑映灣園亦然。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌區本月暫錄約58宗二手買賣成交，較上月全月反彈1倍多，當中映灣園錄得25宗成交，屬屋苑近2年來單月新高。該分行新近促成映灣園5座中層B室成交，單位實用面積710方呎，採套三房間隔，享有山景。林溢斌稱，單位去年10月開價790萬元放盤，多次減價後，最新叫價690萬元，近日經買家議價後，再減30萬元，以660萬元沽出，折合實用呎價9,296元。