撤辣後交投急彈 按揭現「塞車」 中原王美鳳：宜預留最少2個月成交期

樓市撤辣後，一、二手交投量由極低位急彈，3月份一手交投急升約18倍，二手交投量亦超過2倍，同步推動按揭申請量在短時間內急增。中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現按揭「塞車」情況，加上有別於撤辣前本地用家主導市場的情況，撤辣後客源擴闊至四方八面，銀行或需重新衡量評估個案及所需證明文件，亦有機會延長有關審批時間。現時銀行審批時間大致上已由2至4星期，延至1個月至1.5個月或以上不等，當中若屬按保個案，所需審批時間一般較長。

注意 3 重點 減低「塞車」風險

面對銀行審批按揭「塞車」情況，王美鳳有3個建議給予準買家：

1. 買入單位前，先與業主協商較長一點的交易期，若屬按保申請個案，建議成交期不少於2.5至3個月；若不涉及按保申請，建議成交期不少於2個月或以上。

2. 由於銀行需要向借款人收齊所需文件，才正式遞交個案進行按揭審批，準買家可在簽約前預先預備交予按揭銀行所需的文件及入息證明，以免因補文件拖慢按揭審批進度。

3. 避免只向一家銀行申請按揭，現時銀行審理按揭申請時間快慢有別，借款人可因應銀行情況，向大約2至4家銀行申請按揭，以便可按銀行審批先後結果、批出之按揭計劃作選擇。