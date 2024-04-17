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地產
2024-04-17 11:45:00

撤辣後交投急彈 按揭現「塞車」 中原王美鳳：宜預留最少2個月成交期

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想減低按揭審批「塞車」，買家宜事前多做準備，或找按揭轉介公司了解更多最新按揭申請情況，以作參考。(資料圖片)

想減低按揭審批「塞車」，買家宜事前多做準備，或找按揭轉介公司了解更多最新按揭申請情況，以作參考。(資料圖片)

樓市撤辣後，一、二手交投量由極低位急彈，3月份一手交投急升約18倍，二手交投量亦超過2倍，同步推動按揭申請量在短時間內急增。中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現按揭「塞車」情況，加上有別於撤辣前本地用家主導市場的情況，撤辣後客源擴闊至四方八面，銀行或需重新衡量評估個案及所需證明文件，亦有機會延長有關審批時間。現時銀行審批時間大致上已由24星期，延至1個月至1.5個月或以上不等，當中若屬按保個案，所需審批時間一般較長。

注意3重點 減低「塞車」風險

面對銀行審批按揭「塞車」情況，王美鳳有3個建議給予準買家：

1. 買入單位前，先與業主協商較長一點的交易期，若屬按保申請個案，建議成交期不少於2.53個月；若不涉及按保申請，建議成交期不少於2個月或以上。

2. 由於銀行需要向借款人收齊所需文件，才正式遞交個案進行按揭審批，準買家可在簽約前預先預備交予按揭銀行所需的文件及入息證明，以免因補文件拖慢按揭審批進度。

3. 避免只向一家銀行申請按揭，現時銀行審理按揭申請時間快慢有別，借款人可因應銀行情況，向大約24家銀行申請按揭，以便可按銀行審批先後結果、批出之按揭計劃作選擇。

申請前宜找按揭轉介公司了解

王美鳳續指，面對資金成本仍高，按揭審批出現塞車情況，現時銀行之間的樓按取態參差，對於不同客戶或物業類別的積極程度有別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓，高樓齡物業的按揭申請，故此借款人可先找按揭轉介公司，了解現時銀行按揭申請狀況作參考，以決定向哪家及多少銀行申請按揭。

中原按揭王美鳳稱，撤辣後客源不只本地用家主導，銀行或需重新評估個案及所需證明文件，令審批時間延長。

中原按揭王美鳳稱，撤辣後客源不只本地用家主導，銀行或需重新評估個案及所需證明文件，令審批時間延長。

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