撤辣後首宗摸貨成交「見紅」 炒家持貨20日埋單實蝕15萬｜二手市況

樓市撤辣加上暫停壓力測試，市場購買力大爆發，交投量升幅顯著，而二手市場更重現摸貨短炒個案，當中荃灣區細價樓更獲不少炒家青睞，上月頻頻錄得成交。市場最新錄得撤辣後首宗曝光摸貨成交，荃灣翠濤閣一個兩房單位，買家持貨僅20日最終以「平手價」摸出，計及使費料實蝕約15萬元離場，給投資者潑了一盆冷水。

市場消息指，荃灣翠濤閣1座中層F室，實用面積約474方呎，兩房間隔。原於上月中以430萬元售出，呎價約9,072元。參考中銀香港(2388)對單位網上估價為400萬元，而匯豐及渣打銀行對單位網上估價則為428萬元，即最新成交價較估價高約0.5%至7.5%。