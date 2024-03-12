樓市辣招全撤後，吸引買家再入市。利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，該行新近促成元朗尚悅11座中層D室二手成交，單位實用面積443方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。新買家早前開始尋覓元朗區內筍盤，覓得上述心儀單位後即約代理睇樓，認為單位間隔合適，景觀舒適，加上政府財政預算案落實全面撤辣，免除購入第二間物業的稅項，於是即與業主洽商議價，最終以463萬元買入單位，折合實用呎價10,451元。據悉，原業主於2016年以約420萬元入手上址，持貨8年轉手，帳面獲利約43萬元。他續稱，尚悅目前約有180個放盤，最低入場價由350萬元起。
即睇元朗尚悅放盤 (House730)
撤辣慳稅再入市 本地客463萬購元朗尚悅兩房｜二手樓成交
樓市辣招全撤後，吸引買家再入市。利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，該行新近促成元朗尚悅11座中層D室二手成交，單位實用面積443方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。新買家早前開始尋覓元朗區內筍盤，覓得上述心儀單位後即約代理睇樓，認為單位間隔合適，景觀舒適，加上政府財政預算案落實全面撤辣，免除購入第二間物業的稅項，於是即與業主洽商議價，最終以463萬元買入單位，折合實用呎價10,451元。據悉，原業主於2016年以約420萬元入手上址，持貨8年轉手，帳面獲利約43萬元。他續稱，尚悅目前約有180個放盤，最低入場價由350萬元起。