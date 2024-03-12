熱門搜尋:
六合彩 LOONG 9 大嶼山地震 奧斯卡2024 23條立法 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-12 17:23:54

撤辣慳稅再入市 本地客463萬購元朗尚悅兩房｜二手樓成交

分享：
元朗尚悅獲本地買家以463萬元購山景兩房，呎價1.04萬元。

元朗尚悅獲本地買家以463萬元購山景兩房，呎價1.04萬元。

樓市辣招全撤後，吸引買家再入市。利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，該行新近促成元朗尚悅11座中層D室二手成交，單位實用面積443方呎，屬兩房間隔，外望開揚翠綠山景。新買家早前開始尋覓元朗區內筍盤，覓得上述心儀單位後即約代理睇樓，認為單位間隔合適，景觀舒適，加上政府財政預算案落實全面撤辣，免除購入第二間物業的稅項，於是即與業主洽商議價，最終以463萬元買入單位，折合實用呎價10,451元。據悉，原業主於2016年以約420萬元入手上址，持貨8年轉手，帳面獲利約43萬元。他續稱，尚悅目前約有180個放盤，最低入場價由350萬元起。
即睇元朗尚悅放 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受