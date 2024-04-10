撤辣效應強勁 戴德梁行預測上半年樓價由跌轉升3%

戴德梁行今日(10日)發布《香港房地產市場2024年第一季回顧》指出，樓市撤辣後隨即釋放市場購買力，買家入市步伐明顯加快，預計今年全年住宅成交量有望回升三至四成到5.5萬至6萬伙水平。另外，該行去年底曾預測今年上半年樓價恐再跌半成，現因受惠撤辣政策，調整樓價預測轉跌為持平或最多升3%。
戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，樓價暫喘定站穩，不過因市場供應充足及新盤貼市價推售，加上仍處於高息環境，二手樓價料不會出現大幅反彈。若下半年美國落實減息，全年樓價升幅有望達5%至7%，而減息未果，樓價或面臨下調風險。
3月樓價升1.5% 細價盤回彈力快
該行香港估價及顧問服務部董事黎劍明表示，根據戴德梁行中小型私人住宅售價指數，樓價在政府撤辣後已觸底回升，3月錄得1.5%升幅。從屋苑類型來看，各類市場3月起均轉跌為升，當中細價盤回彈力較快，以沙田第一城為例，呎價上月按月反彈14.2%，而代表中價市場的太古城3月升約1.4%，這是因為細價樓入場價低、租金回報較高而更受投資客追捧。
甲廈連續兩季錄得正吸納量
寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理、項目及企業服務部主管蕭亮輝表示，今年首季甲級寫字樓整體吸納量錄得正26.42萬方呎，實現連續兩季錄得正吸納量，反映市場恢復互動。
蕭亮輝續指，首季共4個寫字樓項目落成使整體待租率升至19.6%，同時甲廈租金按季下調0.6%，而年內新寫字樓陸續落成將持續對租金造成壓力，維持甲廈全年租金預測跌7%至9%，未來2至3年甲廈料仍處於樓面消化階段。
零售商鋪租金上半年維持4%以內增長
至於零售商舖，戴德梁行執行董事及香港商鋪代理及管理服務管林應威稱，旅客消費活動仍支持整體一線街舖空置率維持穩定，惟受節日限定店遷出影響，旺角和尖沙嘴空置率輕微上升至11.1%和11.8%。同時港人北上消費潮亦抑制商舖租金增長，首季各區一線街舖租金按季持平至微升1%。他指，相信政府旅遊宣傳活動及人才輸入計劃，能帶動市場補足消費力，預計今年上半年零售租金維持4%以內增長。