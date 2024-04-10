撤辣效應強勁 戴德梁行預測上半年樓價由跌轉升3%

該行去年底曾預測今年上半年樓價恐再跌半成，現受惠撤辣，調整樓價預測轉跌為持平或最多升3%。

戴德梁行今日(10日)發布《香港房地產市場2024年第一季回顧》指出，樓市撤辣後隨即釋放市場購買力，買家入市步伐明顯加快，預計今年全年住宅成交量有望回升三至四成到5.5萬至6萬伙水平。另外，該行去年底曾預測今年上半年樓價恐再跌半成，現因受惠撤辣政策，調整樓價預測轉跌為持平或最多升3%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，樓價暫喘定站穩，不過因市場供應充足及新盤貼市價推售，加上仍處於高息環境，二手樓價料不會出現大幅反彈。若下半年美國落實減息，全年樓價升幅有望達5%至7%，而減息未果，樓價或面臨下調風險。