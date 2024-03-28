撤辣滿月｜樓市5個旺市現象！全港115新盤有成交 嘉湖山莊連走72個盤

《財政預算案》上月28日宣布樓市全面撤辣，包括取消買家印花稅(BSD)、新住宅印花稅(NRSD)及額外印花稅(SSD)後，令樓市出現「報復式」入市動力。除了香港本地用家外，連內地客、公司客都一齊爭樓，一、二手交投均顯著反彈。撤辣剛好滿月，樓市已出現5個旺市現象。
新盤成交量勢創26年新高
第1個旺市現象，就是新盤成交火熱。根據中原地產統計，在2月28日至3月26日期間，全港多達115個新盤錄得成交，合共錄得約3,799宗買賣，即是平均每日約136宗，總成交金額高達381.38億元，與撤辣前一個月(1月28日至2月27日)的229宗及39.2億元相比，按月大升15.6倍及8.7倍。值得留意的是，撤辣後有多達11個樓盤錄得過百宗買賣。由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城12A期「SEASONS PLACE」5日內兩輪銷售累沽538伙，佔可售單位近83%，成為撤辣後全港最熱賣新盤。另恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」亦錄得約402宗。
發展商全速推盤，恒地於撤辣後已售出逾1,100伙，套現逾71億元，是撤辣後銷量及套現金額最多的發展商；第二位是會德豐地產，連同合作項目累售逾750伙，套現逾71億元。之後是王新興集團，旗下九龍灣泰峯沽出311伙，套現近21億元。現主力銷售啟德跑道區「天璽．海」的新鴻基地產(016)，撤辣後亦已售出逾140伙，套現逾26億元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今個月錄得成交的一手項目多達140個，屬近年罕見，料3月份可達4,500宗一手成交，挑戰1998年11月一手登記6,203宗後的歷史次高。展望4月份有多個豪宅新盤登場，料一手成交量或較3月份少，但相信仍可達4,000宗，而成交金額則有機會創新高。
3000萬以上豪宅成交升6倍
一手成交急升，豪宅新盤表現更為突出。據中原地產統計，撤辣後錄得159宗樓價3,000萬元以上一手大額成交，較撤辣前一個月僅22宗，急升約6倍，成交主要集中新晉豪宅地段的啟德跑道區，「天璽．海」佔25宗最多，其次是華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」，佔22宗。
至於撤辣後新盤過億元成交亦錄得11宗，最矚目為嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓「緹外」院墅B (Mansion B)，實用面積11,589方呎，花園面積15,397方呎，屬五房五套房另設五間工人房間隔，連兩個停車位的車庫，成交價10億元，不但刷新自2013年4月一手例實施後九龍區新盤紀錄；成交呎價約86,289元，亦創九龍區洋房呎價新高。
十大屋苑成交量創近3年新高
撤辣一個月，據中原地產統計的十大屋苑，3月首27日錄得337宗成交，較上月同期未撤辣時錄得91宗成交，急升2.7倍，成交量創34個月、即近3年來單月新高。本月最多成交屋苑、為天水圍「上車樂園」嘉湖山莊，錄72宗，創下2015年7月迄今近9年來新高。交投增幅最顯著為東涌映灣園，成交量由4宗變28宗，激增6倍。呎價方面，除港島區三個指標屋苑下跌外，其餘7個九龍及新界指標屋苑均上升，升幅介乎1.3%至12.2%。
「西餅客」重出江湖
第4個旺市現象，就是新盤大手豪客隨即重臨市場，個別更以全層形式掃貨。據中原地產統計，撤辣後一手市場錄得超過150組大手客掃貨個案，涉及逾420個單位，佔整體成交逾一成，樓價總值逾41億元；大手客掃入的單位，有近九成、即369伙屬樓價1,000萬元以下的中小型單位。其中恒地長沙灣「Belgravia Place」屬撤辣後首個開售新盤，迄今累售402伙，市場指其中約78伙、即近兩成單位由大手客購入，涉及約26組大手客。當中位於29樓全層共24伙，悉數獲同一組大手客購入，涉逾1.66億元，為新盤逾6年來最大宗掃貨。
中原佣金收入破5億 創5年新高
地產代理佣金收入最能反映樓市的高低起跌，陳永傑表示，由於政府全面撤辣及金管局放寬按揭，下半年有望減息，累積多時的購買力大爆發，除用家及投資者加快入市外，近期「轉租為買」個案正逐漸增加。樓市氣氛向好，帶動中原地產住宅部3月份佣金收入突破5億元，至約5.5億元，較2月急增近3倍，創5年新高，全月業績有望打破2019年3月創下的6.2億元歷史新高。樓市交投活躍，代理佣金自然水漲船高，成旺市一大現象。