撤辣滿月｜樓市5個旺市現象！全港115新盤有成交 嘉湖山莊連走72個盤

《財政預算案》上月28日宣布樓市全面撤辣，包括取消買家印花稅(BSD)、新住宅印花稅(NRSD)及額外印花稅(SSD)後，令樓市出現「報復式」入市動力。除了香港本地用家外，連內地客、公司客都一齊爭樓，一、二手交投均顯著反彈。撤辣剛好滿月，樓市已出現5個旺市現象。

新盤成交量勢創 26 年新高

第1個旺市現象，就是新盤成交火熱。根據中原地產統計，在2月28日至3月26日期間，全港多達115個新盤錄得成交，合共錄得約3,799宗買賣，即是平均每日約136宗，總成交金額高達381.38億元，與撤辣前一個月(1月28日至2月27日)的229宗及39.2億元相比，按月大升15.6倍及8.7倍。值得留意的是，撤辣後有多達11個樓盤錄得過百宗買賣。由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城12A期「SEASONS PLACE」5日內兩輪銷售累沽538伙，佔可售單位近83%，成為撤辣後全港最熱賣新盤。另恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」亦錄得約402宗。

發展商全速推盤，恒地於撤辣後已售出逾1,100伙，套現逾71億元，是撤辣後銷量及套現金額最多的發展商；第二位是會德豐地產，連同合作項目累售逾750伙，套現逾71億元。之後是王新興集團，旗下九龍灣泰峯沽出311伙，套現近21億元。現主力銷售啟德跑道區「天璽．海」的新鴻基地產(016)，撤辣後亦已售出逾140伙，套現逾26億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今個月錄得成交的一手項目多達140個，屬近年罕見，料3月份可達4,500宗一手成交，挑戰1998年11月一手登記6,203宗後的歷史次高。展望4月份有多個豪宅新盤登場，料一手成交量或較3月份少，但相信仍可達4,000宗，而成交金額則有機會創新高。