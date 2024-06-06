撤辣百日｜十大豪宅成交總值36億 邊個屋苑獨佔4席成豪客「新寵」？

本港樓市撤辣後三個多月，內地資金湧到香港買樓，加上「高才通」帶動下，樓市氣氛即時轉熱，尤其供應緊絀的豪宅市場。樓市撤辣將近百日，一手市場錄得近180宗樓價5,000萬元以上大額豪宅成交，較撤辣前急升逾3倍。當中新鴻基地產(016)於撤辣後售出約75伙豪宅單位，榮膺撤辣後「豪宅賣樓王」。

政府在2月28日宣布全面撤銷樓市「辣招」，據中原地產統計，在2月28日至6月3日期間，多個豪宅新盤共錄得約179宗樓價5,000萬元以上大碼成交，相當於去年全年同類銀碼成交量的近八成，樓價總值逾160億元；對比撤辣前100天、即去年11月20日至2月27日僅錄得約41宗及約78億元，分別急增3.3倍及逾1倍。撤辣後豪宅新盤成交集中在3、4月，分別錄約71及69宗，5月回落至約34宗。

按地區分析，當中以港島豪宅最受追捧，共錄得96宗成交，佔整體超過一半；九龍及新界分別佔76及7宗。