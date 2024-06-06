撤辣百日｜十大豪宅成交總值36億 邊個屋苑獨佔4席成豪客「新寵」？

本港樓市撤辣後三個多月，內地資金湧到香港買樓，加上「高才通」帶動下，樓市氣氛即時轉熱，尤其供應緊絀的豪宅市場。樓市撤辣將近百日，一手市場錄得近180宗樓價5,000萬元以上大額豪宅成交，較撤辣前急升逾3倍。當中新鴻基地產(016)於撤辣後售出約75伙豪宅單位，榮膺撤辣後「豪宅賣樓王」。
政府在2月28日宣布全面撤銷樓市「辣招」，據中原地產統計，在2月28日至6月3日期間，多個豪宅新盤共錄得約179宗樓價5,000萬元以上大碼成交，相當於去年全年同類銀碼成交量的近八成，樓價總值逾160億元；對比撤辣前100天、即去年11月20日至2月27日僅錄得約41宗及約78億元，分別急增3.3倍及逾1倍。撤辣後豪宅新盤成交集中在3、4月，分別錄約71及69宗，5月回落至約34宗。
按地區分析，當中以港島豪宅最受追捧，共錄得96宗成交，佔整體超過一半；九龍及新界分別佔76及7宗。
新地膺「豪宅賣樓王」
奉行「月月有樓賣」的新地，主要靠中半山帝景園及啟德跑道區天璽．海等豪宅盤搶佔市場，於撤辣後共售出約75伙豪宅單位(樓價半億元以上計)，吸金逾51億元，榮膺撤辣後「豪宅賣樓王」。
事實上，新地於撤辣後多個豪宅盤備受內地以至本地豪宅追捧，當中收租多年的帝景園，即使入場費動輒逾5,000萬元，但撤辣後仍極速沽逾40伙，是撤辣後最多逾半億元成交的「超豪盤」。至於呎價高達7.3萬元貴絕東九龍的天璽．海，撤辣後錄得26宗樓價半億元以上成交，成撤辣後成交第二多的超級豪宅。連入伙逾20年的跑馬地禮頓山，最後1伙貨尾亦於撤辣後沽出。
另外，撤辣後錄多達37宗逾億元一手超級豪宅成交，比撤辣前約16宗增加逾倍。當中天璽．海佔7宗最多，其次是畢架山緹外及赤柱ONE STANLEY，共錄5宗及4宗。
而撤辣後本港首10宗最大額一手豪宅成交，總值已逾36億元，嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅緹外已佔4席，可見畢架山近年已成豪宅買家的「新寵」地區，當中不乏具內地背景買家入市。其中最矚目成交為緹外院墅B大屋，洋房實用面積11,589方呎，今年3月以高達10億元天價易手，呎價86,289元，創九龍區歷年來一手豪新高之餘，呎價亦創九龍洋房物業呎價新高。
踏入6月首4天，一手市場再錄多宗過億元成交。由嘉里、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海於周一(3日)成功招標售出第1座(1B)32樓A室頂層樓連天台特色單位，實用面積1,901方呎，連313方呎平台及1,842方呎天台，四房三套房設計，成交價1.3億元，包括2個住宅停車位認購權，呎價達68,385元，為項目入伙後成交新高。
至於「緹外」於周二(4日)成功招標售出第3座6樓A室分層大宅，實用面積4,378方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個住宅停車位以2.5億元成交，平均實用面積呎價約57,104元。該盤目前累售15伙，總成交金額為54億元，平均成交實用面積呎價約64,000元。