撻訂有手尾！長實追買家差價有先例 曾入稟索償近6000萬

長實營業部首席經理郭子威表示，以公司立場而言，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，或會向買家追討差價。事實上，長實向撻訂買家追回差價確有先例。

翻查資料，長實於2013年曾入稟高等法院向何文田「半山壹號」撻訂買家信仁集團有限公司，追討近6,000萬元的物業差價。信仁集團於2008年與長實附屬獲佳投資有限公司簽約，以總代價約3.83億元購入9個「半山壹號」單位，惟最終未有完成交易。

2005年開售的大坑「名門」，先後有多名買家於同年撻訂。長實於2008年底入稟向1個撻訂買家追討單位重售後的差價，扣除已被沒收的136萬元訂金後，共追討74萬元。當時入稟狀指，買家於2005年7月以1,368萬元購入名門5座一個單位，支付訂金後未有如期支付尾數，發展商於是發信催促其於21天內完成交易但不果，再於2007年8月正式發出終止合約通知書及沒收訂金。

根據買賣合約，發展商在終止合約後半年後將單位重售，便有權向違約的買家追討差價損失，結果長實於2007年10月以1,193萬元重售單位，樓價較2005年跌175萬元，要求該買家賠償差價以及額外的管理費、律師費及地產經紀佣金支出。

97 年樓市高峰期向兩屋苑撻訂買家追差價

此外，1997年樓市高峰期開售的天水圍嘉湖山莊亦出現入禀法院向相關撻訂買家追討差價情況，當時屋苑公開發售建築呎價高見5,000元仍成功沽清，但同年金融風暴殺到，樓價暴跌，長實以尊重合約精神入禀法院向相關撻訂人士追差價，即使有大批「苦主」期望寬容處理，惟長實仍堅持向撻定買家追回差價，據報最長時間曾追足8年；有嘉湖山莊買家曾入稟踢契，結果敗訴，須向發展商支付約100萬元的物業差價及律師費。