收地補償｜發展局：優化收地清拆補償 料未來5年增63億 較原開支增約10%

發展局公布將優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排，其中就土地業權人的特惠補償方面，將「特惠分區補償制度」（分區補償制度）的4個級別，合併為2個級別，而合併後部分用地補償金額將增加最多60%，預計未來5年將增加63億元開支，較原本的收地補償開支增加約10%。

優化後「發展用途」及「非發展用途」劃分

發展局發言人表示，上述合併的特惠分區補償制度，「第一級別」適用於發展用途所需的土地，例如新發展區、房屋、經濟發展用途以及相關公共設施，補償金額訂於現行制度的甲區補償水平，以及「第二級別」適用於非發展用途所需的土地，包括鄉郊改善及保育用途，補償金額訂於「第一級別」的一半。在土地業權人的特惠補償方面，過往新發展區內、外的公營房屋項目以兩個不同的補償級別收地，尤為土地業權人及持份者關注。一個以發展用途和非發展用途劃分的分區補償制度，能更貼切及更簡潔地反映收地項目的性質。

發言人又指，在日後的兩級分區補償制度下，位處新發展區以外因發展用途被收回土地的業權人，將會獲發與新發展區內發展項目同等的「第一級別」補償金，相對於未合併補償級別前新發展區以外的發展項目一般所獲的乙級補償金，補償金額將增加六成；而因非發展用途被收回土地的業權人，將會獲發「第二級別」補償金，相對以往鄉郊改善工程一般所獲的丙級補償金，補償金額將增加兩成。