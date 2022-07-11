收購重建｜市建局收購小巴大王旺角地舖 持貨廿年大賺近1億

市建局於2020年10月宣布啟動收購旺角山東街、地士道街24個街號的項目，預計將重建為中小型私人住宅單位。據資料顯示，項目中有部分舖位由小巴大王馬亞木家族持有，近日被市區重建局以1.081億元收購，以馬氏家族於2001年以總購入價約1,280萬元買入該批舖位計算，持貨21年後易手，現帳面大賺9,530萬元或升值逾7倍。

部分舖由華潤超市租用 月租約 26 萬 資料顯示，上述由馬氏家族持有的多個舖位為旺角奶路臣街2L號樂園大廈地下2B號、及地下3至7號，於6月中旬時以1.081億元易手，買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY，即市建局，而現時部分舖位由華潤萬家（香港）租用，月租約26萬元，租約期至2023年4月。資料指，舖位原業主為人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED），該公司董事為小巴大王馬亞木及其三名兒子馬僑文、馬僑武和馬僑生。