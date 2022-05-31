改劃用途｜零遊客令租金重返35年前水平 栢麗購物大道申改劃為食肆等用途

尖沙咀栢麗購物大道業主立案法團就整條道路地下及一樓，向城規會提岀申請改劃，將原本「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室） 及「商店及服務行業」，改劃僅涉及於栢麗購物大道現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積，而整個項目涉及3幢物業，總樓面涉約8.22萬方呎。
申請人：改劃「食肆」用途 比例不超過50%
上述申請涉及尖沙咀彌敦道111至139號、143至161號及165至181號整條栢麗購物大道地下及一樓，涉及68個舖位，物業現時屬休憩用地用途。申請人擬議的「食肆」及「商店及服務行業」為大綱核准圖的第二欄用途，可提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室。為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，計畫建議為「食肆」用途，設置「不超過 50% 總樓面面積」的限制。申請人指出，因應近年來香港社會經濟環境的模式轉移，旅客減少令店舖關閉，而上述擬議從城市規劃上較有彈性，以便日後將一些現有的零售商店，轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途。
中原：有地舖連1樓租金 重返35年前水平
中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，目前栢麗購物大道內的舖位商戶，主要為售賣服裝、電器及珠寶等，受到疫情、旅客遞減等因素影響，零售行業承租意欲減少，交吉情況亦相對嚴重，業主叫租價亦見克制。去年8月時，該地段09至10室地舖及1樓，面積共約2,768方呎，獲珠寶金行以月租約25萬元承租，舖租價重返35年前水平。黃偉基相信，若栢麗購物大道內的舖位約半數樓面可用作食肆用途，令租戶組合更趨多元化，定必可增加消費人流，可令整條大道「活起來」，屆時舖價將會有所提升。