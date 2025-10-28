放寬投資移民政策滿月奏效 3000萬至5000萬一手私宅買賣 按月多24%

自上月《施政報告》放寬投資者入境計劃可買入住宅物業樓價入場門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，措施效應立竿見影。利嘉閣地產指，10月首20天樓價介乎3,000萬至4,999萬元的一手私宅買賣登記較上月全月升24%，較今年1月低位大漲近3倍。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，據土地註冊處數字顯示，10月首20天樓價介乎3,000萬至4,999萬元的一手私宅買賣登記共錄78宗，較9月全月的63宗增24%，而較今年1月的低位20宗更大增2.9倍。以宗數計，已超越過去10個月以來的整月按月新高，佔比更飆至6.23%，為今年以來按月新高，反映此銀碼層的交投受惠政策而顯著增加，升幅冠絕所有其他銀碼層。