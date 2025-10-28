放寬投資移民政策滿月奏效 3000萬至5000萬一手私宅買賣 按月多24%

自上月《施政報告》放寬投資者入境計劃可買入住宅物業樓價入場門檻由5,000萬元下調至3,000萬元，措施效應立竿見影。利嘉閣地產指，10月首20天樓價介乎3,000萬至4,999萬元的一手私宅買賣登記較上月全月升24%，較今年1月低位大漲近3倍。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，據土地註冊處數字顯示，10月首20天樓價介乎3,000萬至4,999萬元的一手私宅買賣登記共錄78宗，較9月全月的63宗增24%，而較今年1月的低位20宗更大增2.9倍。以宗數計，已超越過去10個月以來的整月按月新高，佔比更飆至6.23%，為今年以來按月新高，反映此銀碼層的交投受惠政策而顯著增加，升幅冠絕所有其他銀碼層。
中半山最受捧 西半山及啟德緊隨
按地區劃分，中半山錄得34宗佔最多(佔比達43.6%)，其次為西半山15宗(佔比達19.2%)，第三則為啟德13宗(佔比達16.7%)，三者合計已佔逾79.5%。若以屋苑觀察，中半山「竹林苑」以31宗跑出，緊隨為西半山「THE MVP」15宗，啟德「天瀧」12宗亦是熱門之選。
買家方面，在政策利好支持下，由於此類豪宅物業相對稀少，故不止是投資移民，連本地買家亦趁低吸納。從當中52宗有顯示買賣雙方資料的登記中發現，涉17宗屬普通話拼音的買家，佔比32.7%。陳海潮相信，《施政報告》相關放寬入場門檻的政策必利好3,000萬至5,000萬元以內的一手豪宅成交，預期第四季佔比有望進一步上升，而全年佔比料衝破3.5%，有力創下自2019年以來的7年新高。
皇都最後37伙 或加價3%至5%
新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」迄今沽351伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾39億元，平均呎價近2.3萬元。營業及市務部總監何家欣指，全盤最後37伙或於短期內加價3%至5%。另買家於指定時間內購入項目單位，可獲該集團旗下商場價值2萬元的黑卡會籍，名額5個，總值10萬元。