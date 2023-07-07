放寬按揭｜1500萬以下自用住宅可承造七成按揭 中原按揭王美鳳：對換樓及上車都有直接實質幫助

自用住宅按揭成數今日（7日）宣布放寬，中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎政府為自住人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令自住樓價1,500萬以下的置業人士可選擇以三成首期零保費置業，3000萬或以下樓價亦提高至六成按揭，無論對換樓及上車人士都有直接實質幫助，尤其優化以往換樓人士選擇千萬以上物業必須備足五成首期又或經按保才可上會，由於市場上絕大部份買賣成交均屬於樓價1,500萬以下，上車及換樓人士均可以基本三成首期置業上會，無需要必須經按保，新措施有助推動市場換樓鏈及正常流轉，促進樓市健康發展，對樓市有正面支持作用。

相信準買家會加快入巿步伐

她表示以1,500萬樓價為例，按揭首期由五成750萬減至三成450萬，首期大大減少300萬或兩成，大大減輕置業人士上車或換樓門檻；此外，亦由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低，進一步可減輕置業人負擔。

在最新措施推出前，非按保個案需要儲四成至五成首期，即最多借五至六成按揭，而樓價834萬或以上的物業之按揭成數已不足六成，因為六成按揭的樓價上限是500萬按揭額，而1,000萬以上物業的非按保按揭最高僅五成。王美鳳指出，現時新措施落實，政策明朗化後，免除買家為了等候放寬政策而轉為觀望暫停入市，相信準買家會加快入巿步伐，有助樓巿健康發展。