放寬首置按揭｜中原：可考慮低息首期貸款助上車 最高按揭成數調升至95%

財政司司長陳茂波今日(5日)表示，暫無意調整樓市辣招，並考慮為首次置業人士再放寬按揭成數比例。去年財政預算案，放寬八成按揭至1,200萬物業，令一及二手1,200萬元或以下物業成交比例持續向升，由83%升至去年9月佔整體物業成交的91%，可見措施奏效。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受疫情影響，環球經濟嚴重受創，去年本港二手樓價下調15%，今年初開關，惟復常之路漫長，經濟復甦步伐亦不似預期，近月成交量萎縮，樓價反覆上落，如成交進一步縮減，恐面對下行風險。

陳永傑認為，香港物業市場炒風早不存在，辣招作用已名存實亡，於樓價下行周期，適時減辣是必需。如今年年初，調低物業印花稅，有助物業市場流轉，屬於小減辣。他建議港府於樓價下行，果斷採取樓市減辣措施，以免香港樓價受外圍影響，急速下滑時，難以挽救。即使暫無意調整樓市辣招，認為可考慮再度放寬首次置業人士的按揭成數，相信對整體物業市場有裨益；如可考慮將首次置業人士最高按揭成數調升至九成半，或將高成數如八成按揭上限調升至3,000萬元物業，相信皆有助市民上車，亦可推動整體物業市場流轉，對樓價具支持作用。