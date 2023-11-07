放慢步伐｜上月預售零申請 4個月再現

地政總署指，上月批出2份預售，共涉601伙，按月減少792伙或56.9%，為半年以來最少。其中嘉里建設(683)與萊蒙國際(3688)合作的元朗十八鄉路39號項目，提供594伙，預計落成日期2025年11月15日，樓花期長約兩年；另為宏安地產(1243)與錦華實業合作薄扶林豪宅「MOUNT POKFULAM」，涉及7幢洋房。發展商早前指，項目料以現樓形式推出。

會德豐推特長成交期付款計劃吸客

政府決定「減辣」後，發展商積極出招催谷銷情。會德豐地產推出全新付款辦法「置優越1088付款計劃」，將於周五生效。該付款計劃提供長達1,088天、即近3年特長成交期，買家最快可於簽署臨約60天後，繳付相當於20%樓價金額，另加按金，即可享先住後付優惠；已支付的租金可直接用於支付部分成交金額之餘額。此外，買家亦根據需要選擇提前成交，於120天至360天內付清成交金額，可享5.5%至9%樓價回贈。副主席兼常務董事黃光耀稱，計劃提供的特長成交期適用於系內多個已屆現樓項目，更首次適用於啟德「MONACO」系列。

澄天特色戶呎售2.05萬創新高

英皇國際(163)香港仔「澄天」昨連沽2伙特色戶，其中5樓C室，實用面積365方呎，連104方呎平台，成交價750萬元，呎價約20,548元，呎價創項目新高。副主席楊政龍稱，項目不足一周內悉數沽清5樓全層共6伙平台特色戶，將按步招標推出尚餘待售特色單位。