政府下季僅推一幅住宅地 中原張競達：屬配合市況 減流標風險｜賣地計畫

政府下季賣地只推出一幅沙田小瀝源住宅地，中原張競達認為屬配合市況，並將該住宅地皮調低估值16.7%至15.2億元。(地政總署截圖)

發展局剛公布今年下季度賣地計畫，將推出一幅位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地，涉570伙。土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉810伙，而私人發展重建項目涉及3個項目，提供410伙。綜合各個來源，本季土地供應合共可提供約1,790伙。

中原測量師行執行董事張競達表示，今年2月全面撤辣後，樓市由興奮期轉入平穩期，現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價正處於調整期，加上新盤貨尾量仍然高企，各種因素均影響發展商投地意欲及取態。對於下季政府只推一幅住宅地招標，可算配合市況，以一幅位於成熟地區，面積較細地皮去試探市場反應，減低流標風險，同時亦可起刺激市場作用。