料本月獲批滿意紙 朗日峰 涉82伙 主打兩房 現樓出擊

本港持續拆息回落利好樓市氣氛，發展商積極推貨應市。嘉里建設(683)旗下元朗大棠路新盤命名為「朗日峰」(FLORA)，屬單幢式項目，設82伙，標準戶涵蓋一房及兩房間隔，另設特色戶。發展商料項目可於月內獲批滿意紙，及後會以現樓形式發售，並設有現樓示範單位。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「朗日峰」定價會參考毗鄰同系的「朗天峰」及區內鐵路項目。「朗天峰」目前售出470伙，套現逾20億元，平均成交呎價約1.2萬元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，「朗日峰」承接「朗天峰」推出，加上擁更高私隱度，料受市場歡迎。
面積276呎起 兩房佔67%
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，項目地積比率僅3.5倍，屬中低密度住宅，樓高約16層，單位實用面積約276至765方呎。標準單位設22伙一房及55伙兩房，佔全盤約26%及67%，全屬開放式廚房設計；另提供5伙一房至三房的特色單位。
湯耀宗透露，除「朗日峰」外，集團今年內有機會推出兩個新盤，分別為將軍澳日出康城13期(約2,550伙)及黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期(約368伙)。至於土瓜灣銀漢街項目(約665伙)則最快今年底至明年初推出。
啟德HENLEY系列推端午節禮遇
恒基地產(012)啟德現樓新盤「THE HENLEY」及「HENLEY PARK」推出端午節禮遇，住戶可於端午節當日免費使用會所游泳設施，而住戶及親臨現樓參觀人士可獲「特級元貝八寶裹蒸粽」，數量有限。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民指，「THE HENLEY」三期項目迄今累沽634伙，套現73億元，平均成交呎價2.85萬元；同系「HENLEY PARK」累售444伙，套現41億元，平均成交呎價2.25萬元。
SIERRA SEA 1B期壓軸銷售超額119倍
新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」本周六壓軸推售241伙，市傳截收逾2.6萬票，以價單發售216伙計，超額認購逾119倍。該216伙折實價由325.89萬元起，折實呎價由9,951元起，折實平均呎價11,952元。