料本月獲批滿意紙 朗日峰 涉82伙 主打兩房 現樓出擊

本港持續拆息回落利好樓市氣氛，發展商積極推貨應市。嘉里建設(683)旗下元朗大棠路新盤命名為「朗日峰」(FLORA)，屬單幢式項目，設82伙，標準戶涵蓋一房及兩房間隔，另設特色戶。發展商料項目可於月內獲批滿意紙，及後會以現樓形式發售，並設有現樓示範單位。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「朗日峰」定價會參考毗鄰同系的「朗天峰」及區內鐵路項目。「朗天峰」目前售出470伙，套現逾20億元，平均成交呎價約1.2萬元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，「朗日峰」承接「朗天峰」推出，加上擁更高私隱度，料受市場歡迎。