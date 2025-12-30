新世界兩北都新盤動工 將提供約3000伙單位

新世界發展（017）北部都會區內兩個大型住宅項目動工，將提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售。
新世界表示，集團目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段。新世界指，繼粉嶺馬適路及元朗南兩個已換地項目後，集團繼續加速農地儲備轉換，充分釋放發展價值，當中逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等。
新世界與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展的粉嶺馬適路大型商住項目，可提供約2,300伙住宅單位，並將設有區內最大型商場，可建樓面面積逾110萬平方呎。另外，新世界與華潤置地（海外）合作發展的元朗南首幅住宅用地近日亦已動工，可提供約700伙住宅單位，可建樓面面積近28萬平方呎。
物業銷售方面，新世界最近在西九高鐵站的項目「AUSTIN BOHEMIAN瑧爾」於12月推售全盤63伙，即日全數沽清，最高成交呎價近2.7萬港元。另外，在港島的「STATE PAVILIA皇都」全盤388伙單位於12月悉數售罄，項目自開售以來不足一年，累計套現逾42億港元，呎價高達5.1萬港元，創下項目新高。
新世界在內地多間K11商場舉辦活動
在內地業務方面。新世界旗下深圳K11 ECOAST與香港迪士尼共同打造香港迪士尼20周年慶典「一步直達奇妙不停」深圳首展，於12月14日亮相，活動更會延續至農曆新年。
此外，在12月27日至28日，公益項目「第六屆奇妙星空市集暨2026新年新世界音樂會」於漢溪K11舉行，活動籌得善款將用於救助困境兒童。
瀋陽K11舉辦瀋陽首屆甜品節「Aha!是甜品節！」。活動在11月27日至30日感恩節盛大舉行，匯聚全國超過60間人氣甜品品牌，吸引逾20萬人次到場，實現客流與銷售雙位增長。
武漢光谷K11瞄準年輕消費群體，打造華中首家暴雪主題快閃店，首度推出《魔獸世界》、《爐石傳說》及《守望先鋒》等暴雪旗下遊戲的全球限量周邊精品。同時，武漢光谷K11舉辦多場遊戲賽事，職業電競選手與高校隊伍同場競技。連串精彩活動深受「Z世代」歡迎，帶動商場該月的客流量按年增長16%，而會員轉化率則高達60%。
內地物業銷售方面，新世界在廣州地標商圈白鵝潭的「新世界．天馥」、廣州番禺萬博CBD的「新世界耀勝尊府」，以及「瀋陽悅景．新世界」均延續強勁銷售表現，其中「瀋陽悅景．新世界」更榮登該區域板塊私人住宅市場銷售額第一。
新世界承諾2030財年前 為新建和既有項目取得可持續建築認證
在可持續發展方面，新世界最近獲得香港管理專業協會及香港ESG報告大獎兩項ESG殊榮後，新世界發展於11月19日與逾40家機構一同參與香港合資格環保專業人員學會十週年承諾儀式，進一步彰顯可持續營商方針。
新世界表示，支持《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》第三版的發布，並承諾於2030財政年度前，為新建和既有投資項目取得可持續建築認證，以行動響應《香港氣候行動藍圖2050》，推動城市邁向碳中和及實現「淨零排放」。