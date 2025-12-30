新世界兩北都新盤動工 將提供約3000伙單位

新世界發展（017）北部都會區內兩個大型住宅項目動工，將提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售。

新世界表示，集團目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段。新世界指，繼粉嶺馬適路及元朗南兩個已換地項目後，集團繼續加速農地儲備轉換，充分釋放發展價值，當中逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等。

新世界與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展的粉嶺馬適路大型商住項目，可提供約2,300伙住宅單位，並將設有區內最大型商場，可建樓面面積逾110萬平方呎。另外，新世界與華潤置地（海外）合作發展的元朗南首幅住宅用地近日亦已動工，可提供約700伙住宅單位，可建樓面面積近28萬平方呎。

物業銷售方面，新世界最近在西九高鐵站的項目「AUSTIN BOHEMIAN瑧爾」於12月推售全盤63伙，即日全數沽清，最高成交呎價近2.7萬港元。另外，在港島的「STATE PAVILIA皇都」全盤388伙單位於12月悉數售罄，項目自開售以來不足一年，累計套現逾42億港元，呎價高達5.1萬港元，創下項目新高。