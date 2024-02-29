新元朗中心兩房業主見撤辣即無價講 上車客零議價承接 廿四孝父母怕樓價回升速購朗屏8號三房｜二手市況

撤辣後元朗區即日錄5宗成交
樓市全面撤辣，即時刺激交投，昨日元朗區即日錄得5宗二手買賣成交。中原地產元朗區域營業董事蕭頌崴表示，政府撤辣及暫停壓力測試，增強市場對樓市的信心，預計會刺激交投，部分買家恐遲買會貴，即時加快入市決定，而財案公布後，昨天元朗區即日錄得5宗買賣成交，包括4宗二手及1宗一手成交。
新元朗中心兩房 26年升255萬
蕭頌崴稱，昨日促成的二手成交包括新元朗中心2座中層A室，單位實用面積485方呎，採兩房間隔，最初開價580萬元，昨日零議價沽出，平均實用呎價11,959元。新買家為上車客，見業主原本肯傾價，但財案宣布樓市全面撤辣，業主態度即時轉硬，不設議價；又因擔心業主反價，即拍板承接。而原業主於1997年10月以325萬元買入單位，持貨逾26年，現轉手帳面賺255萬元，單位期內升值78%。
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朗屏8號三房 7年半升值不足25萬
此外，該分行昨日亦促成朗屏8號2座低層F室成交，蕭頌崴表示，單位實用面積622方呎，採三房間隔，原開價740萬元，獲廿四孝父母睇中，認為單位叫價吸引，見全面撤辣，怕樓價回升，輕微議價8萬元後，以732萬元承接，平均實用呎價11,768元，助愛兒首置上車。原業主則於2016年9月以707.4萬元一手買入上址，持貨7年半轉手，帳面僅升值24.6萬元，期內升幅3.5%。
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