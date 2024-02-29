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地產
2024-02-29 15:04:56

新元朗中心兩房業主見撤辣即無價講 上車客零議價承接 廿四孝父母怕樓價回升速購朗屏8號三房｜二手市況

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新元朗中心中層兩房業主態度轉硬，不設議價，上車客擔心業主反價，即零議價580萬元承接。

新元朗中心中層兩房業主態度轉硬，不設議價，上車客擔心業主反價，即零議價580萬元承接。

撤辣後元朗區即日錄5宗成交

樓市全面撤辣，即時刺激交投，昨日元朗區即日錄得5宗二手買賣成交。中原地產元朗區域營業董事蕭頌崴表示，政府撤辣及暫停壓力測試，增強市場對樓市的信心，預計會刺激交投，部分買家恐遲買會貴，即時加快入市決定，而財案公布後，昨天元朗區即日錄得5宗買賣成交，包括4宗二手及1宗一手成交。

 

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新元朗中心兩房 26年升255

蕭頌崴稱，昨日促成的二手成交包括新元朗中心2座中層A室，單位實用面積485方呎，採兩房間隔，最初開價580萬元，昨日零議價沽出，平均實用呎價11,959元。新買家為上車客，見業主原本肯傾價，但財案宣布樓市全面撤辣，業主態度即時轉硬，不設議價；又因擔心業主反價，即拍板承接。而原業主於199710月以325萬元買入單位，持貨逾26年，現轉手帳面賺255萬元，單位期內升值78%
即睇元朗新元朗中心放盤 (House730)

朗屏8號低層兩房戶，微減8萬元後，以732萬元易手。

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朗屏8號三房 7年半升值不足25

此外，該分行昨日亦促成朗屏82座低層F室成交，蕭頌崴表示，單位實用面積622方呎，採三房間隔，原開價740萬元，獲廿四孝父母睇中，認為單位叫價吸引，見全面撤辣，怕樓價回升，輕微議價8萬元後，以732萬元承接，平均實用呎價11,768元，助愛兒首置上車。原業主則於20169月以707.4萬元一手買入上址，持貨7年半轉手，帳面僅升值24.6萬元，期內升幅3.5%
即睇元朗朗屏8號放盤(HOUSE730)

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