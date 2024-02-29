新元朗中心兩房業主見撤辣即無價講 上車客零議價承接 廿四孝父母怕樓價回升速購朗屏8號三房｜二手市況

新元朗中心中層兩房業主態度轉硬，不設議價，上車客擔心業主反價，即零議價580萬元承接。

撤辣後元朗區即日錄 5 宗成交

樓市全面撤辣，即時刺激交投，昨日元朗區即日錄得5宗二手買賣成交。中原地產元朗區域營業董事蕭頌崴表示，政府撤辣及暫停壓力測試，增強市場對樓市的信心，預計會刺激交投，部分買家恐遲買會貴，即時加快入市決定，而財案公布後，昨天元朗區即日錄得5宗買賣成交，包括4宗二手及1宗一手成交。

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