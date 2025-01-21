新地天榮站第2期命名「YOHO WEST PARKSIDE」 涉525伙 冀農曆新年頭炮發售｜新盤登場

新界鐵路盤部署新春後發售，由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期今日(21日)正式命名為「YOHO WEST PARKSIDE」，新地副董事總經理雷霆表示，項目提供525伙，設一座住宅大樓，預計短期內獲批預售樓花同意書，示範單位及售樓說明書亦準備得如火如荼，最快下月發售，冀成農曆新年「頭炮」項目。

新地代理總經理胡致遠指，「YOHO WEST PARKSIDE」景觀多元，享天水圍公園景、城市景及會所景，定價方面將直接參考第1期，項目預計關鍵日期為2026年9月，樓花期長約20個月。至於「YOHO WEST」第1期開售以來累沽近1,200伙佔約九成，套現65億元。