新地15大商場聯手推出十一慶祝企劃 全力支持盛事經濟

為慶祝國慶75周年及迎接十一黃金周，新鴻基地產(016)旗下15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，斥資1,000萬元在各區全力支持盛事經濟，包括apm設國慶美食市集，在港島區重點商場如wwwtc mall 、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠，如10月1日起，凡身份證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字可免費領餐飲券，憑消費換領熊貓主題禮品、夥拍租戶送出國慶禮包等，冀以多重優惠及主題活動，為市民及旅客打造繽紛慶祝之旅。

新地15大商場將舉行多個節慶活動，其中apm將於周五(27日)起設10天國慶滋味市集，搜羅時下最受年輕人及旅客歡迎的新晉品牌，包括本地手工烘焙美食、新派酥餅曲奇、烘焙精品咖啡豆、美酒美饌等，方便一站式嚐盡滋味兼買手信；而在銅鑼灣wwwtc mall、及南區重點商場—置富南區廣場及利港商場，增添熊貓打卡點，並推出熊貓主題的消費換領，以響應港島區的熊貓熱潮。大埔超級城則舉辦《充氣Jump樂園》，園內有6款色彩繽紛的充氣遊樂設施和工作坊，讓孩子們歡度十一假期。此外，各區商場將加碼舉行各式國慶表演及主題工作坊等，為各區慶祝氣氛升溫。

為慶祝75周年國慶，apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、及置富南區廣場將在 10月1日起，顧客凡身份證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字，只要出示有效證件及登記成為The Point會員，即可免費換領50元電子餐飲券一張，與眾同享美食滋味。而各區商場亦將推出倍數積分賞、與租戶合作推出國慶優惠，如apm將於10月2日及3日接力「10.1半價睇好戲」活動，推出「6折積分」即7,500分，換B+ Cinema 100元戲票電子現金券乙張；憑區內國慶主題活動及景點的親拍圖片，即換國慶禮包，內含商戶優惠及免費飲品，延續慶祝熱潮。