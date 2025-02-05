熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 渣打馬拉松2025 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-02-05 18:50:54

新地MOKO新世紀廣場新春假期人流及生意額按年升近一成｜商場動態

分享：
MOKO新春假期人流及生意額按年升一成｜商場動態

MOKO新世紀廣場新春假期商場整體人流及車流額較去年同期錄得近一成增長。

adblk5

新春伊始，新鴻基地產(016)旗下MOKO新世紀廣場把握農曆新年黃金消費檔期，特意斥資近380萬元，策動大型新春及情人節推廣活動，刺激本地及旅客於農曆新年黃金消費檔期的人流及消費，商場丁財兩旺，人流及生意額較去年同期增長近一成。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理租務部副總經理李德興表示，MOKO新世紀廣場於2月1日年初四舉辦「靈蛇不同」開運盛典，邀請香港著名玄學家七仙羽師傅分享蛇年運程，教授獨門開運秘笈，祈願新年萬事大吉；人氣藝人劉穎鏇獻唱歌曲與公眾同賀新歲，共慶新春佳節。活動吸引數百名市民及遊客參與，希望在新一年吸納更多好運與正能量。

adblk6
MOKO新世紀廣場特意於2月1日年初四舉辦「靈蛇不同」開運盛典。

MOKO新世紀廣場於2月1日年初四舉辦「靈蛇不同」開運盛典。

2nd STREET香港首店上半年開業

李德興續指，新年期間與本地人氣插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子合作，打造首個旺角限定主題裝置。商場於新春期間與「滴滴出行」首次合作推出打車優惠以及微信平台的紅包封面推廣。新年期間商場還特別推出「團年．飯聚．共嚐」活動，鼓勵客人前往MOKO吃團年飯，受惠於連串節日氣氛帶動下，新春假期商場整體人流及車流額較去年同期錄得近一成增長。

李德興表示，2024年度MOKO新世紀廣場錄得近50個新品牌進駐，佔整體樓面面積逾20%。日本最大型二手服飾買賣店2nd STREET香港首店及人氣食肆千海水產海鮮火鍋放題亦預計於上半年開業，現時整體商場出租率達99%。

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多