新地MOKO新世紀廣場新春假期人流及生意額按年升近一成｜商場動態

MOKO新世紀廣場新春假期商場整體人流及車流額較去年同期錄得近一成增長。

新春伊始，新鴻基地產(016)旗下MOKO新世紀廣場把握農曆新年黃金消費檔期，特意斥資近380萬元，策動大型新春及情人節推廣活動，刺激本地及旅客於農曆新年黃金消費檔期的人流及消費，商場丁財兩旺，人流及生意額較去年同期增長近一成。

新鴻基地產(銷售及租賃)代理租務部副總經理李德興表示，MOKO新世紀廣場於2月1日年初四舉辦「靈蛇不同」開運盛典，邀請香港著名玄學家七仙羽師傅分享蛇年運程，教授獨門開運秘笈，祈願新年萬事大吉；人氣藝人劉穎鏇獻唱歌曲與公眾同賀新歲，共慶新春佳節。活動吸引數百名市民及遊客參與，希望在新一年吸納更多好運與正能量。