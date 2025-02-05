新地MOKO新世紀廣場新春假期人流及生意額按年升近一成｜商場動態

新春伊始，新鴻基地產(016)旗下MOKO新世紀廣場把握農曆新年黃金消費檔期，特意斥資近380萬元，策動大型新春及情人節推廣活動，刺激本地及旅客於農曆新年黃金消費檔期的人流及消費，商場丁財兩旺，人流及生意額較去年同期增長近一成。
新鴻基地產(銷售及租賃)代理租務部副總經理李德興表示，MOKO新世紀廣場於2月1日年初四舉辦「靈蛇不同」開運盛典，邀請香港著名玄學家七仙羽師傅分享蛇年運程，教授獨門開運秘笈，祈願新年萬事大吉；人氣藝人劉穎鏇獻唱歌曲與公眾同賀新歲，共慶新春佳節。活動吸引數百名市民及遊客參與，希望在新一年吸納更多好運與正能量。
2nd STREET香港首店上半年開業
李德興續指，新年期間與本地人氣插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子合作，打造首個旺角限定主題裝置。商場於新春期間與「滴滴出行」首次合作推出打車優惠以及微信平台的紅包封面推廣。新年期間商場還特別推出「團年．飯聚．共嚐」活動，鼓勵客人前往MOKO吃團年飯，受惠於連串節日氣氛帶動下，新春假期商場整體人流及車流額較去年同期錄得近一成增長。
李德興表示，2024年度MOKO新世紀廣場錄得近50個新品牌進駐，佔整體樓面面積逾20%。日本最大型二手服飾買賣店2nd STREET香港首店及人氣食肆千海水產海鮮火鍋放題亦預計於上半年開業，現時整體商場出租率達99%。