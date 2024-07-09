新居屋啟鑽苑業主噩夢！爆污水喉管淹浸升降機 半年發生14宗火警(有圖)

據讀者向本報提供相片顯示，上月1日早上約10時15分發現所住樓層的垃圾房內有廢紙起火，於是立即報警，消防員迅速到達現場，不過由於救火過程中大量灑水，導致水流倒灌至室內。從相片可見，家具包括地台床浸水，恐怕要報銷，現場滿目瘡痍。 據媒體報道指，啟鑽苑5座啟湖閣3樓電梯大堂附近的垃圾房起火，消防員接報到場，13分鐘後將火救熄，其間約80名居民自己疏散落樓，火警中無人受傷。調查後指，火災由未熄滅的煙蒂引燃垃圾而引發，起火原因無可疑。 清水形式交樓 入伙高峰期產生大量裝修廢料 由於綠置居以「清水」形式交樓，業主必定要先裝修才可以入伙。此外，根據現行政策，公屋住戶接收綠置居單位60天內須交還原居公屋單位，即使願繳三倍租金，亦只能延期一個月，因此導致裝修及入伙出現高峰期，產生大量裝修廢料情況，同時增加發生火災的風險。 據消防處資料顯示，「啟鑽苑」年初迄今共發生14宗火警，單計啟湖閣已涉及6宗。接二連三出現火警，雖然未有造成人命傷亡，但導致部分住戶財物損失，必須關注重視。讀者向我們反映，希望管理公司「佳富物業服務有限公司」及房屋署正視問題，以免類似事件再度發生。