新居屋啟鑽苑業主噩夢！爆污水喉管淹浸升降機 半年發生14宗火警(有圖)

成功置業，擁有自己的安樂窩，相信是不少港人其中一個重要目標，然而「業主夢」亦可能成為一個「噩夢」！位於鑽石山的綠置居啟鑽苑，有讀者周一(8日)向《am730》提供影片，指5座啟湖閣上演「水舞間」，影片可見位於大堂接近信箱的天花位置疑爆水管嚴重漏水，間斷式噴發，驚現猛烈「降瀑布」奇景，淹浸整個大堂更亭及升降機位置。
有住客見到有水從地庫一樓升降機口漏出後大嘆，「全部都係水，點搞呀?」下午1時水勢已停止，人員在大堂堆放沙包及放置抽風機。
啟鑽苑位於鑽石山彩虹道235號，共有3座，提供2,112伙，單位實用面積由184至481方呎。屋苑交通便利，毗鄰港鐵鑽石山站，基座設有啟鑽商場，附近亦有荷里活廣場及采頤花園商場，生活配套齊全，能夠成為屋苑業主本應是開心事，但除發生前述「水舞間」事件外，屋苑在半年間竟發生14次火警。
據讀者向本報提供相片顯示，上月1日早上約10時15分發現所住樓層的垃圾房內有廢紙起火，於是立即報警，消防員迅速到達現場，不過由於救火過程中大量灑水，導致水流倒灌至室內。從相片可見，家具包括地台床浸水，恐怕要報銷，現場滿目瘡痍。
據媒體報道指，啟鑽苑5座啟湖閣3樓電梯大堂附近的垃圾房起火，消防員接報到場，13分鐘後將火救熄，其間約80名居民自己疏散落樓，火警中無人受傷。調查後指，火災由未熄滅的煙蒂引燃垃圾而引發，起火原因無可疑。
清水形式交樓 入伙高峰期產生大量裝修廢料
由於綠置居以「清水」形式交樓，業主必定要先裝修才可以入伙。此外，根據現行政策，公屋住戶接收綠置居單位60天內須交還原居公屋單位，即使願繳三倍租金，亦只能延期一個月，因此導致裝修及入伙出現高峰期，產生大量裝修廢料情況，同時增加發生火災的風險。
據消防處資料顯示，「啟鑽苑」年初迄今共發生14宗火警，單計啟湖閣已涉及6宗。接二連三出現火警，雖然未有造成人命傷亡，但導致部分住戶財物損失，必須關注重視。讀者向我們反映，希望管理公司「佳富物業服務有限公司」及房屋署正視問題，以免類似事件再度發生。
網民點睇：
有網民表示，「120+30日或者90+30日會好d，而家60+30老實講，裝修都未必夠時間，仲要搬；仲要係講緊幾座，差唔多過千單位一齊跑60+30日，點可能應付到？」；「以前啲人嫌佢啲裝修核突，好多人都剷晒佢鋪過換過製造垃圾，政府咪索性賣清水樓」
不過，亦有網民認為與住戶有關，指出「居屋管理水平普遍低其實唔係無原因，正常人見燒左一鑊都識醒水，管理處仲可以俾佢燒多十幾鑊，啲人又繼續X扔果下先好嘢，依啲樓真係你住埋我果份啦」；「私樓入伙都會講明裝修廢料同紙皮唔準掉係垃圾房，要自己拎去垃圾站，層層咁多人住，樓層上面地方又咁窄，點同你清理」；「封垃圾房都冇用，啲人會扔去𨋢口」；「咪垃圾房門口堆晒係度，睇下條片就係堆晒出黎先燒到個走廊」