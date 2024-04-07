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地產
2024-04-07 16:08:35

新屯門中心兩房移民盤 原業主2021年買入 轉手帳蝕148萬 蒸發25%｜二手蝕讓

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新屯門中心兩房移民盤，3年帳面貶值25%。

新屯門中心兩房移民盤，3年帳面貶值25%。

二手樓蝕讓潮持續。祥益地產區域董事黃慶德表示，日前屯門上車盤新屯門中心錄得一宗損手成交，單位為4座高層B室，實用面積呎462方呎，採兩房兩廳開則，單位日前獲區內客垂青，鍾情上述單位附設企理裝修，加上原業主即將移民，心急賣樓套現，並願意增加議幅累減20萬元；該買家原本亦居於同屋苑，既方便搬遷，又毋須重新適應環境，遂以430萬元承接單位自用，平均實用呎價9,307元。據了解，原業主於2021年以約578萬購入上址，持貨僅3年，是次轉手帳面虧蝕約148萬元或跌幅達25%；若連同使費計，料實際損手約160萬元離場。
即睇屯門新屯門中心(HOUSE730)

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