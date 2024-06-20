新樓入伙｜白石角University Hill逾17萬呎雙子式會所全面睇 設超過40項設施

傳統租務旺季將至，不少租客鍾情新樓作為居所，鄰近香港中文大學及科學園的白石角迎來全新盤入伙。位於優景里63號、由新鴻基地產(016)發展的「﻿﻿University Hill」，今日(20日)首度開放住客會所予傳媒參觀。

新地工程管理部項目經理梁楚穎表示，「﻿﻿University Hill」涉及1,295伙，連同相連的「Silicon Hill」，合共提供1,871伙。整個項目以低密度設計，共有15座，住宅樓高10層至14層，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔整體分層單位逾60%。

劃分 7 個主題區域

該盤住客會所「Club Silicon」採用獨特雙子式設計，連戶外綠化園林總面積超過17萬方呎，以Urban Resort為主題，分別名為「North Wing」及「South Wing」。會所劃分為7個主題區域，提供超過40項設施。