新樓入伙｜白石角University Hill逾17萬呎雙子式會所全面睇 設超過40項設施

傳統租務旺季將至，不少租客鍾情新樓作為居所，鄰近香港中文大學及科學園的白石角迎來全新盤入伙。位於優景里63號、由新鴻基地產(016)發展的「University Hill」，今日(20日)首度開放住客會所予傳媒參觀。
新地工程管理部項目經理梁楚穎表示，「University Hill」涉及1,295伙，連同相連的「Silicon Hill」，合共提供1,871伙。整個項目以低密度設計，共有15座，住宅樓高10層至14層，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔整體分層單位逾60%。
劃分7個主題區域
該盤住客會所「Club Silicon」採用獨特雙子式設計，連戶外綠化園林總面積超過17萬方呎，以Urban Resort為主題，分別名為「North Wing」及「South Wing」。會所劃分為7個主題區域，提供超過40項設施。
「North Wing」提供多項嬉水設施，包括長約50米的室外泳池、長約25米的室內恆溫泳池，另設兒童嬉水區及水上運動區。至於「South Wing」提供多項康樂設施，包括戶外園林花園、戶外瑜伽草坪、來回長逾400米緩跑徑等。
此外，會所其他設施包括24小時健身室、室內多用途籃球場、戶外及室內兒童遊樂設施等。同時提供不同間隔的聚會場所，如私人室內聚餐區、接連室外游泳池的「池畔宴會廳」及「湖畔宴會廳」等。
屋苑外設商舖街「Silicon Lane」
梁楚穎指，屋苑外設商舖街「Silicon Lane」，佔地約2.3萬方呎，提供23間商舖，涵蓋超市、便利店、教育中心、洗衣店、個人護理店鋪、中醫診所、寵物美容店、特色餐飲及單車專門店等。
至於「University Hill」管理費為每方呎4.88元，新地透露，連同「Silicon Hill」兩期目前有約四成已售單位完成收樓程序；而旁邊設有巴士總站及小巴站，接駁大學站及沙田市中心，下周一(24日)起將有全新巴士路線開通分別往來灣仔及大圍。