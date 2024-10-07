新界上車盤大冧價！險守「2字頭」成交 5年勁輸四成歷來最傷｜二手市況

減息後樓市氣氛好轉，增強買家睇樓及入市意欲，惟對樓價方面未見利好，業主蝕讓情況持續。屬屯門上車盤「置樂三寶」之一的利寶大廈近期爆出一宗大額蝕讓，一房單位以206萬元易手，呎價失守8,000元水平見約8年新低，原業主5年前「接火棒」，今沽貨帳面勁輸141萬元或約四成離場，料創該廈歷來蝕幅最大成交。
市場消息指，利寶大廈低層G室，實用面積約258方呎，原則一房。今年4月開價280萬元「蝕本價」放盤，惟無人問津持續下調叫價，一度叫價至245萬元，最終以206萬元沽出，累減74萬元或約26.4%，呎價僅約7,984元，重返約2016年水平。
2019年斥347萬入市
據悉，原業主於2019年樓價高峰期時以347萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面勁蝕141萬元，物業期內大幅貶值約40.6%，料創該廈歷來蝕幅最大個案。
利寶大廈位於置樂青河坊3號，1982年入伙，樓齡約42年，屬單幢式住宅，提供224個單位。翻查資料，計及上述成交，該廈今年暫錄7宗二手買賣，成交價介乎206萬至260萬元。至於對上一宗同類成交高層H室，實用面積同約258方呎，於去年11月以275萬元沽出，相隔近1年造價回落約25%。
另一「置樂三寶」年內造價曾見198萬
屯門「置樂三寶」包括麗寶大廈、利寶大廈及萬寶大廈，其中萬寶大廈一個實用面積約263方呎的低層F室，今年8月以198萬元沽出，呎價約7,529元。
該廈數月前亦出現一宗大額蝕讓，一個實用面積約263方呎中層F室，原則一房間隔，今年8月以240萬元易手，呎價約9,125元。原業主同樣於2019年以378萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損138萬元，物業期內貶值約36.5%。