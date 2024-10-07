新界上車盤大冧價！險守「2字頭」成交 5年勁輸四成歷來最傷｜二手市況

減息後樓市氣氛好轉，增強買家睇樓及入市意欲，惟對樓價方面未見利好，業主蝕讓情況持續。屬屯門上車盤「置樂三寶」之一的利寶大廈近期爆出一宗大額蝕讓，一房單位以206萬元易手，呎價失守8,000元水平見約8年新低，原業主5年前「接火棒」，今沽貨帳面勁輸141萬元或約四成離場，料創該廈歷來蝕幅最大成交。

市場消息指，利寶大廈低層G室，實用面積約258方呎，原則一房。今年4月開價280萬元「蝕本價」放盤，惟無人問津持續下調叫價，一度叫價至245萬元，最終以206萬元沽出，累減74萬元或約26.4%，呎價僅約7,984元，重返約2016年水平。