新界上車盤搶購買力 減息後首周末 一手熱鬧二手淡

本港銀行年內第三度減息，兩個新界區上車盤搶在減息後首個周末先後出擊搶吸購買力，帶動一手市場錄約70宗成交，按周升逾五成；然而二手市場則未見反應，受節日氣氛及市民外遊度假等因素影響，交投急速降溫，周末兩日十大屋苑僅錄6宗買賣，按周跌50%，當中「捧蛋」屋苑多達7個。

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」上周六開售97伙，周末共沽30伙，當中包括3座10樓A室三房套，成交價約703.3萬元，呎價10,179元。項目一周內累售98伙，套現4.48億元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳稱，項目三房一套單位為本輪首次推出市場，不少客戶心儀大單位，考慮於後續價單加入更多三房一套大單位應市。該盤截至昨日累沽241伙，套現逾11.58億元。

據中原地產統計，過去周末十大屋苑錄得6宗成交，按周跌50%，只有美孚新邨、黃埔花園及新都城各錄2宗買賣，其餘7個屋苑「食白果」。另利嘉閣地產指，在過去周末十大指標屋苑共錄得6宗成交，較對上個周末的10宗回落40%。