新界兩戶減逾兩成沽！溱岸8號四房狠劈逾「5球半」12年帳升30%｜二手樓成交

據了解，新買家為用家，見屋苑環境舒適，配套完善，單位質素高，業主亦提供合理議價空間，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主則於2012年以1,624萬元購入單位，持貨12年，現轉手帳面獲利約496萬元離場，單位升值約30.5%。

樓市前景不明，新界區二手樓業主繼續減價沽貨，減幅皆超過兩成。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約35宗成交，較上月同期增約四成。溱岸8號剛錄本月首宗成交，單位為1座中層C室，實用面積1,333方呎，四房連雙套房間隔，享河景，去年9月時開價約2,700萬元，日前議價後以2,120萬元易手，實用面積呎價15,904元，累減約580萬元或21.5%。

荃灣中心兩房呎價 僅81xx元

新界西一單位業主亦減價約26%售出物業。中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣中心新錄得6座低層B室成交，實用面積380方呎，兩房間隔，景致開揚，叫價418萬元，累減108萬元或約25.8%，新近以310萬元沽出，實用呎價8,158元。

余仲平指，買家為同區客，見息口已見頂，今年亦會減息，料樓價離底不遠，故趁平入市上車，睇樓數星期，拍板入市上址。而原業主於1989年1月以41萬元買入單位，單位35年間升值269萬元或6.6倍。