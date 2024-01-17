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地產
2024-01-17 15:21:22

新界兩戶減逾兩成沽！溱岸8號四房狠劈逾「5球半」12年帳升30%｜二手樓成交

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新界兩戶減逾兩成沽！溱岸8號四房狠劈逾「5球半」12年帳升30%｜二手樓成交

新界兩戶減逾兩成沽！溱岸8號四房狠劈逾「5球半」12年帳升30%｜二手樓成交

樓市前景不明，新界區二手樓業主繼續減價沽貨，減幅皆超過兩成。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約35宗成交，較上月同期增約四成溱岸8號剛錄本月首宗成交，單位為1座中層C室，實用面積1,333方呎，四房連雙套房間隔，享河景，去年9月時開價約2,700萬元，日前議價後以2,120萬元易手，實用面積呎價15,904元，累減約580萬元或21.5%

據了解，新買家為用家，見屋苑環境舒適，配套完善，單位質素高，業主亦提供合理議價空間，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主則於2012年以1,624萬元購入單位，持貨12年，現轉手面獲利約496萬元離場，單位升值約30.5%

新界兩戶減逾兩成沽！溱岸8號四房狠劈逾「5球半」12年帳升30%｜二手樓成交

荃灣中心兩房長情業主持貨35年帳賺6.6倍離場。（資料圖片）

荃灣中心兩房呎價僅81xx元

新界西一單位業主亦減價26%售出物業。中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示荃灣中心新錄得6座低層B室成交，實用面積380方呎，兩房間隔，景致開揚，叫價418萬元，累減108萬元或25.8%，新近以310萬元沽出，實用呎價8,158元。

余仲平指，買家為同區客，見息口已見頂，今年亦會減息，料樓價離底不遠，故趁平入市上車，睇樓數星期，拍板入市上址。而原業主於19891月以41萬元買入單位，單位35年間升值269萬元或6.6倍。

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