新界區豪宅租金升3.7% 內地富裕租客成高端需求主力｜投資市場

國際房地產顧問第一太平戴維斯最新發表的2025年11月香港住宅租賃市場報告指出，香港住宅租賃市場呈現全面活躍態勢，各價格區間需求穩健。中半山月租低於10萬元的單位成交顯著增加，而高端板塊則集中於月租10萬元以上、大面積且配備高端設施的新建豪宅。內地富裕租客成為推動高端市場的主力，導致中半山及山頂優質租盤供應趨緊。與此同時，企業租戶與年輕專業人士偏好西九龍、愉景灣等性價比高的區域，家庭租客則聚焦中半山等生活便利性高的物業。新興區域如啟德亦因全新私人屋苑落成而吸引對價格較敏感的內地租客。在供應偏緊、需求多元的背景下，市場預計將持續穩健發展。

內地富裕租客集中追捧中半山項目

第一太平戴維斯香港住宅服務部董事李寶芳指出，內地富裕租客對高端物業的聚焦需求，加上企業租戶與年輕家庭對中端市場的穩定支持，形成市場多元動力。供應緊張與地段優勢將繼續支撑核心區域租金表現，而新興區域則為預算有限的租客提供具吸引力的選擇。各區租金指數環比均上升，尤其新界區豪宅增長3.7%。

高端租賃供應緊絀，內地富裕租客集中追捧中半山高品質項目，尤其青睞「殷然」、「蔚然」等，優質單位供應緊張，帶動中半山及山頂區域租金表現。企業租戶與年輕專業人士預算3萬至6萬元，偏好西九龍及愉景灣；家庭租客預算6萬至8萬元，側重中半山生活便利項目。新興區域需求上升，啟德等區域因全新私人屋苑落成，配備完善會所與購物中心，吸引對價格敏感的內地租客。